Sequência fora de casa

Foto: AURÉLIO ALVES Vagner Mancini terá uma semana de treinos antes de o Ceará encarar o Vila Nova fora de casa pela Série B

O elenco do Ceará se reapresentou nesta segunda-feira, 3, visando os próximos confrontos do Alvinegro de Porangabuçu na Série B. Após uma sequência de duelos dentro de casa - quatro dos últimos cinco jogos foram na Arena Castelão - o Vovô se prepara para jogar as duas próximas partidas fora de casa.

Com o final de semana inteiro de folga após vencer o Coritiba na última sexta-feira, 31, o elenco do Ceará terá uma semana para treinar para a próxima partida, contra o Vila Nova, em Goiânia, na segunda-feira, 10.

Após o embate contra o time goiano, o Alvinegro volta a ter tempo livre para treinos antes do duelo contra o Brusque, no domingo, 16, também fora de casa, em Santa Catarina.

Atualmente com 15 pontos, o Ceará está empatado em pontuação com os atuais quarto e terceiro colocados da Série B - América-MG e Santos, respectivamente - mas segue fora da zona de acesso por critérios de desempate.

Apesar de ter entrado no G4 após vencer o Coritiba, o Vovô caiu para a quinta colocação da competição nacional após o triunfo do Avaí sobre o Ituano, no domingo.

No entanto, mesmo sem jogar, o Alvinegro pode voltar a figurar na zona de acesso para a Série A. Para isso, o América-MG tem que perder o duelo para o Paysandu, no Pará, e não marcar gols na partida. Dessa forma, o clube mineiro e o Ceará continuariam empatados em pontos, mas o Vovô passaria o Coelho por ter feito mais gols até então.

Com um bom intervalo de tempo entre as próximas partidas, o Vovô terá a oportunidade de descansar os jogadores e recuperar os atletas que estão no departamento médico do clube: o zagueiro Matheus Felipe, fora por causa de um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, e o atacante Kaique, que estava em transição, segundo o último boletim médico.

Para se manter colado na zona de acesso para Série A - e até mesmo entrar no G4 - o técnico Vagner Mancini precisará buscar acertar a pontaria do elenco que, apesar dos resultados positivos nos últimos jogos, segue desperdiçando chances claras de gol.

No último duelo, na vitória simples sobre o Coritiba, o Vovô teve pelo menos duas oportunidades de aumentar o placar no final da partida, mas não converteu as chances e viu o Coxa acertar uma bola na trave antes do apito final.

Com uma solidez defensiva encontrada com a nova formação e presença da juventude na zaga - os jovens David Ricardo e Jonathan formam o trio com o experiente Jean Irmer - o Vovô espera contar com uma maior eficácia ataque para conquistar pontos nos próximos jogos fora de casa, tendo esperança, principalmente, na boa fase do atacante Facundo Barceló, vice-artilheiro da Série B, com quatro gols, e na criatividade ofensiva de Erick Pulga.