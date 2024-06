"Favorito é o CRB", diz Paz, CEO do Fortaleza, sobre decisão da Copa do Nordeste

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz participou do Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 4, véspera do confronto de ida da final da Copa do Nordeste e afirmou que o CRB–AL é o favorito para conquistar o troféu.

Para justificar a fala, o dirigente pontuou que o time alagoano teve melhor campanha que o Fortaleza no torneio regional, podendo, ainda, decidir o título como mandante. O jogo da volta acontece no domingo, 9, às 16h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL.

“O favorito é o CRB, fez melhor campanha e decide em casa. Não é o Fortaleza o favorito. Chegamos com dificuldades, faremos o jogo da volta fora dos nossos domínios, então o favorito é o CRB”, disse Paz ao ser questionado sobre como a instituição está encarando internamente o confronto.

Ainda sobre o desempenho na fase de grupos, Paz reconheceu o desempenho abaixo do Fortaleza, mas reforçou que depois que o clube assegurou classificação para as fases finais “engrenou na competição”. Na etapa de grupos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda registrou duas vitórias, dois empates e quatro derrotas em oito partidas.

“Nunca menosprezamos a Copa do Nordeste, posso garantir. Tivemos performances ruins, é diferente. Nossa primeira fase foi muito ruim. Não vou culpar calendário por termos empatados e perdidos jogos. Não vou colocar desculpa de que não estávamos focados. Não estávamos bem, o começo do ano não foi o que desejávamos […] depois que classificamos, o time engrenou, venceu o Altos–PI com tranquilidade, o Sport num jogo histórico por tudo que aconteceu”, iniciou.

“Em nenhum momento achamos que a competição era menos importante ou tiramos o pé, a performance é que estava baixa. Questão técnica, de ajuste, formatação de time, mas o que importa é que na hora decisiva o Fortaleza chegou, chegou bem e vamos para mais uma final”, finalizou.