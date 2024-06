Lucero e Anselmo Ramon travam duelo entre artilheiros na final da Copa do Nordeste

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO | Francisco Cedrim / CRB No duelo, Anselmo Ramon pode ultrapassar seu melhor número de gols em uma temporada e Lucero pode chegar a 40 gols pelo Fortaleza

A grande final da Copa do Nordeste terá seu pontapé na noite de hoje. Fortaleza e CRB-AL disputarão a taça mais desejada da Região em dois jogos nesta semana. Nesta quarta, 5, os times se enfrentam em solo cearense na partida de ida. A bola vai rolar às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão.

Em campo, uma disputa particular chama atenção: ambas as equipes contam com goleadores que têm sido destaque em 2024. Neste caso, Lucero, do Leão, e Anselmo Ramon, do Galo.

Pelo lado tricolor, o camisa 9 é argentino, foi importante para a equipe cearense em diversas oportunidades e pode chegar a 40 gols com a camisa leonina (entre 2023 e 2024) caso marque duas vezes nos confronto decisivo. Ao todo, ele soma 14 tentos em 31 jogos disputados na atual temporada, sendo dois no Nordestão.

"Gosto de jogos com muita responsabilidade. (A final) Significa muito para nós. É uma nova oportunidade de conquistar um título. Temos que ter muita gana e vontade", comentou o argentino em entrevista coletiva concedida na tarde da última segunda-feira, 3.

O Alvirrubro, por sua vez, conta com um centroavante que veste o mesmo número de camisa e busca fazer o ano mais goleador de sua carreira: Anselmo Ramon. Aos 35 anos, o goleador segue vivo na luta pela artilharia do torneio regional com cinco gols - atrás apenas de Moisés, do Fortaleza – e já tem 17 tentos anotados nas 28 partidas em que atuou no ano.

É importante ressaltar que o artilheiro da equipe alagoana vive sua temporada com maior média de gols. Caso balance as redes contra o time do Pici, por exemplo, ultrapassará sua melhor marca na carreira, mesmo tendo 20 jogos a menos que a quantidade final de 2022 - seu ano mais goleador até aqui.

Além dos cinco gols marcados no Nordestão, Anselmo Ramon fez quatro na Série B, um na Copa do Brasil e sete no alagoano. O atacante, inclusive, foi alvo do próprio Fortaleza antes do início do Brasileirão Série A. Na época, o presidente do clube alagoano admitiu que o Leão realizou uma proposta pelo atacante, que optou por renovar contrato até o fim de 2026.

Para além de suas qualidades técnicas e faro de gol, os atacantes também contam com dois "garçons" que os ajudam constantemente nas partidas. No caso de Lucero, esse cara é o meia e compatriota Tomás Pochettino. Já Anselmo tem Gegê.

No Leão, o camisa 7 soma três gols e sete assistências em 28 jogos disputados no ano. Em grande fase, o jogador vem se tornando o grande destaque da equipe nas últimas partidas e é ponto de esperança para servir Lucero na grande final.

No Galo, Gegê conta com seis gols anotados e quatro assistências concedidas nesta temporada. Um dos tentos anotados pelo camisa 8, aliás, foi diante do Ceará, quando o CRB venceu o jogo de ida pela Copa do Brasil. O meia está entre os jogadores do CRB com mais participações em gols em 2024.