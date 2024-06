Zaga do Ceará evolui na Série B com mudanças de Mancini

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Jonathan Jesus, zagueiro do Ceará, em atuação pela Série B do Campeonato Brasileiro

Em um campeonato longo como é a disputa por ponto corridos, o setor defensivo é um fator primordial para conquistar pontos importantes na luta pelo acesso. Não é à toa que o primeiro colocado da Série B, no momento, é o Goiás, dono de uma das melhores defesas do torneio, com apenas quatro gols tomados em oito rodadas.

Com um começo de campeonato sendo bastante vazada, a defesa do Ceará passou por mudanças – tanto de formação quanto de peças – e encontrou solidez defensiva que tem contribuído diretamente para a subida do Alvinegro de Porangabuçu na tabela da competição nacional. Nos últimos cinco jogos na Série B, o Vovô não foi vazado em três.

O técnico Vagner Mancini encontrou, em sua nova formação, o 5-2-3, que também pode variar para o 3-4-3 em momentos de ataque, uma forma de trazer segurança necessária para o time sair de campo sem tomar gols. Vale ressaltar que, nas vezes em que foi vazada no recorte dos últimos cinco confrontos, a defesa não tomou mais do que um gol na partida.

Os dois gols tomados nos últimos cinco duelos aconteceram, coincidentemente, em confrontos que terminaram com o mesmo placar a favor do Vovô, o 2 a 1, dando os três pontos para o time alvinegro.

Contudo, a solidez defensiva passa não somente pela nova formação, mas também pela adição de vigor e juventude na zaga do Ceará. David Ricardo, já acostumado com a condição de titularidade, se juntou com Jonathan, jovem zagueiro vindo da base, para dar uma nova cara ao setor defensivo alvinegro.

Juntos de Jean Irmer, volante improvisado na zaga, mas que tem colecionado boas atuações na posição, os dois jovens zagueiros adicionaram qualidade na saída de bola e oferecem construção de jogada com toques rápidos vindo da zaga, possibilitando os meias titulares, Lourenço e De Lucca, se movimentarem entre as linhas adversárias.

As mudanças promovidas por Vagner Mancini deram uma nova roupagem para um Ceará que, até então, sofria com problemas defensivos. Agora o comandante alvinegro busca o equilíbrio no setor ofensivo que, apesar de ser o terceiro melhor ataque da Série B, com 13 gols, e contar com a boa fase de Erick Pulga e Facundo Barceló, ainda sofre com a pontaria e segue desperdiçando chances claras nos confrontos.