Após goleada da Seleção Brasileira, Marta comenta expectativas para Olimpíadas

Foto: Lívia Villas Boas / CBF Marta vive expectativa dos Jogos Olímpicos de Paris

Na última terça-feira, na Arena Fonte Nova, a Seleção Brasileira feminina goleou a Jamaica por 4 a 0 mais uma vez. Uma das maiores jogadoras de todos os tempos, Marta comentou as expectativas para as Olimpíadas de 2024.

"Agora é o momento de analisar o que a gente conseguiu fazer nessas duas partidas e, enfim, ficar na expectativa para as Olimpíadas. O Arthur tem um grupo muito qualificado, não são só as 26 que estão aqui, mas outras meninas que acabaram não vindo. Então é ficar na torcida aí e se tiver que ser, vai ser", falou.

Autora de um dos gols da partida, Marta também se mostrou contente com a oportunidade de ter jogado na Bahia.

"Deus me agraciou mais uma vez. Primeiro o nosso treinador resolveu me colocar. Eu queria muito ter entrado nesse jogo e entrei para jogar em frente a essa torcida aqui na Bahia, em Salvador. É a primeira vez da Seleção Feminina aqui, então não podia faltar um gol. Estou muito feliz, muito satisfeita com o resultado também e pelos dois jogos", contou.

Quem também se destacou na partida foi a jovem Jheniffer, de apenas 22 anos. Ela marcou dois gols na goleada e revelou ter grandes sonhos com a camisa da Seleção Brasileira.

"A gente sonha com as Olimpíadas, a gente sonha com a Copa do Mundo e mesmo tão jovem, a gente trabalha para isso. Eu só tenho a agradecer a Deus a confiança que o Arthur depositou em mim. Creio que eu não estou aqui à toa, trabalhei muito para isso. É preciso agarrar cada oportunidade que surge. Parabéns por essa festa linda que o Nordeste fez pra gente, eu estou muito grata", disse.