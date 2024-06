Ceará volta ao G4 e busca consolidação na Série B

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Atacantes Erick Pulga e Facundo Barceló comemoram gol no jogo Ceará x Chapecoense, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

A oitava rodada da Série B chegou ao fim na noite desta terça-feira, 4, e o Ceará voltou a figurar no G4 após derrota do América-MG para o Paysandu. O Alvinegro de Porangabuçu é o atual quarto lugar da competição e está empatado em pontuação com Santos e América-MG, atuais terceiro e quinto colocados do campeonato, todos com 15 pontos.

O Vovô voltou a ter presença dentro da zona de acesso após cair para a quinta posição durante a rodada. Com a derrota do Coelho para o Papão por 2 a 0, no Pará, o Ceará passou a ter melhor saldo de gols que o time mineiro e assumiu a quarta colocação da Série B.

Esta é a primeira vez que o Alvinegro termina uma rodada no G4 desde que foi rebaixado, em 2022. Ao todo, o Ceará passou 46 rodadas fora da zona de classificação para a primeira divisão. Na edição do ano passado, a melhor posição do ocupada pelo time cearense foi a sétima.

Agora dentro do G4, o time comandado por Vagner Mancini precisa manter a boa fase na competição para abrir distância para os times de fora da zona. Atualmente, a diferença na pontuação do terceiro para o oitavo é de apenas três pontos.

Para ajudar na manutenção de sua crescente no certame nacional, o Ceará conta com uma zaga em alta e em plena evolução. O setor defensivo passou três dos últimos cinco jogos na Série B sem ser vazado e contribuiu diretamente com a conquista de pontos e a chegada do Vovô ao G4 da competição.

Além da nova formação com três zagueiros, a promoção de um trio completamente novo – David Ricardo, Jonathan e Jean Irmer formaram a zaga alvinegra – ao status de titular deu um novo gás ao setor defensivo, mesclando juventude e experiência, além do vigor físico e uma saída de bola qualificada pelos pés dos três defensores.

Invicto há seis jogos, o elenco alvinegro conquistou 14 de 18 pontos possíveis – quatro vitórias e dois empates – e se colocou de vez na disputa pelo acesso. Ademais da evolução na zaga, Vagner Mancini também contou com a contribuição da boa fase vivenciada pelo centroavante Facundo Barceló, autor de quatro gols na sequência invicta do Ceará.

O atacante uruguaio alcançou a vice-artilharia da segunda divisão e tem dividido o protagonismo do ataque alvinegro com Erick Pulga, artilheiro e principal destaque da equipe cearense em 2024.

Com todos os setores em evolução, o técnico Vagner Mancini aproveita o intervalo entre as partidas na Série B para descansar seus atletas e ajustar detalhes importantes para manter o Vovô na zona de acesso para a Série A.