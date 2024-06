Rugiu alto

Foto: FCO FONTENELE FORTAEZA-CE, BRASIL, 05-06-2024: Os atacante Moisés e Lucero comemoram gol do Fortaleza sobre o CRB pela FInal da Copa do Nordeste na Arena Castelão. (Foto: Fco Fontenele/O Povo)

A vantagem na final da Copa do Nordeste é cearense. Jogando no Castelão para mais de 47 mil presentes que fizeram bonita festa, o Fortaleza venceu o CRB-AL por 2 a 0. Moisés e Lucero, no primeiro tempo, resolveram o jogo para o Tricolor do Pici, na noite de ontem.

Agora, o time pode até perder por um gol de diferença que sai com título do Nordestão. A partida decisiva será neste domingo, 9, às 16h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió

Assim como em todo duelo que vale taça, o jogo começou truncado. As duas equipes se estudaram bastante, buscando deficiências do adversário para aproveitar e criar oportunidades de gol. Dono da casa, o Fortaleza tinha mais posse de bola que, inicialmente, não resultou em lances que assustassem o goleiro regatiano, Matheus Albino.

Apostando na maior parte do tempo em jogadas de ligação direta defesa-ataque, o Tricolor demonstrava uma certa dificuldade em construir oportunidades utilizando seu meio de campo, que estava composto por Zé Welison, Rossetto e Pochettino. A principal válvula de escape era Juan Martin Lucero.

O camisa 9, em vários momentos, saía da área e buscava criar, chegando a atuar em vários momentos como um ponta. E foi dele a primeira chance de gol. Após lançamento, 'El Gato' tentou mandar por cobertura, mas a zaga alagoana evitou.

Esse momento acabou deixando o time mais leve, aumentando a pressão sobre o CRB, enquanto o Galo da Pajuçara pouco fez nos 45 iniciais, dando trabalho algum para o goleiro João Ricardo.

Quando o público imaginava um empate por 0 a 0 no primeiro tempo, cenário que seria favorável ao Alvirrubro, a dupla Lucero e Moisés entrou em ação. Em cobrança rápida de lateral, Pochettino achou o camisa 21, que driblou praticamente todo o sistema defensivo do adversário, e chutou colocado, no canto de Matheus Albino, abrindo o placar aos 40 minutos.

Sem dar tempo para o rival respirar, o Leão do Pici foi incisivo e já buscou o segundo tento. Após tabela do lado direito do campo com Moisés, Tinga tocou e Lucero, de bate pronto, balançou as redes do Gigante da Boa Vista, já aos 48 minutos.

Com a vantagem no placar e na final, o Tricolor do Pici começou o segundo tempo de forma burocrática e viu um CRB crescer, tendo mais a bola em seu campo de ataque.

Tanto é, que aos 22 minutos, conseguiu assustar João Ricardo pela primeira vez. Gegê arriscou e passou rente ao travessão leonino.

Vojvoda não parecia satisfeito com a postura do seu time em campo. Pensando nisso, colocou em campo Hércules e Kervin, buscando energizar o escrete vermelho-azul-e-branco.

De imediato, acabou gerando resultado, deixando o comportamento da agremiação cearense mais ofensiva. Lucero ficou perto de aumentar o resultado. Depois de disputar a bola com a zaga do Galo, o centroavante saiu a cara com o arqueiro rival, que acabou levando a melhor.

Correndo atrás do prejuízo, os alagoanos demonstravam cansaço e apostavam nas bolas cruzadas. Sem sucesso.

Pelo contrário, foi o Fortaleza que, novamente, ficou perto do terceiro gol. Novamente o camisa 9, Lucero, ficou de frente com Matheus Albino. O goleiro fez outra grande defesa.

Na reta final, um susto que calou o Castelão por um momento. Após cruzamento, Anselmo Ramon descontou. No entanto, a arbitragem anotou o impedimento, confirmado após VAR. Não havia tempo para mais nada.