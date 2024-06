Fortaleza foca na Copa do Nordeste e se apega em invencibilidade de quatro jogos

Foto: Fco Fontenele/O POVO Moisés vibra muito na comemoração do gol marcado sobre o CRB na final da Copa do Nordeste

O torcedor do Fortaleza só pensa em uma coisa: Copa do Nordeste. Dentro do clube, não é diferente. Após vencer por 2 a 0 o CRB-AL, na última quarta-feira, 5, na Arena Castelão, a equipe abriu boa vantagem na decisão do torneio regional e vê o tricampeonato se aproximar. No entanto, mesmo com resultado favorável, os comandados de Vojvoda sabem que não podem relaxar.

O Galo da Pajuçara costuma ser muito forte jogando no Rei Pelé. O reflexo é a temporada atual: em 16 jogos atuando em Maceió, apenas duas derrotas. Além disso, foram 11 vitórias e três empates. O último revés foi no dia 2 de março, frente ao ASA-AL, no Campeonato Alagoano. O próprio Leão já sentiu o peso dos regatianos como mandantes em 2024.

Em 11 de fevereiro, também pelo Nordestão, triunfo alvirrubro sobre o Tricolor. O meia Gegê, após derrota no Castelão, sabendo desse retrospecto, deixou claro que a final ainda não acabou. "Final é decidida em detalhes. Não está perdido, vamos jogar diante do nosso torcedor. Lá a gente tem grandes chances de vencer e, se Deus quiser, vamos conseguir".

O Leão do Pici sabe que ainda precisa ter cautela para chegar ao desejado título. Embora nunca na história da competição, um time que abriu uma vantagem de dois ou mais gols acabou perdendo a taça, todo cuidado é pouco.

Na coletiva pós-jogo do duelo de ida, Vojvoda enfatizou que é necessário um boa atuação em Alagoas. "O futebol não dá garantia para ninguém, então acho que fizemos uma boa partida na nossa estratégia, sabíamos que íamos encontrar um time que defensivamente ia propor uma alta intensidade. Conseguimos dois gols em um momento importante, mas agora temos uma final fora de casa e temos que planejar bem a estratégia. Isso é futebol, uma vantagem de dois gols não assegura nada se não fizermos bem o nosso trabalho”

Yago Pikachu, um dos pilares do time manteve a mesma postura de seu treinador, ressaltando a importância de um desempenho positivo em Maceió. "Demos um passo muito importante rumo a conquista que é o nosso objetivo, mas nada decidido ainda. Temos o jogo de volta, com muita humildade.

A favor do Leão, está a sequência invicta do time. Já são quatro triunfos consecutivos: Sport (Copa do Nordeste), Sportivo Trinidense-PAR (Sul-Americana), Athletico-PR (Série A) e CRB (Copa do Nordeste).