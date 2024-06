Série C: Ferroviário tem desafio complicado fora de casa na próxima rodada

Foto: Lenilson Santos/Ferrroviário AC Lincoln concedeu entrevista no Ferroviário nesta quinta-feira, 6.

Embalado após conquistar duas vitórias consecutivas, o Ferroviário tem uma difícil missão pelo Brasileirão Série C neste fim de semana. Fora de casa, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), o Tubarão da Barra vai enfrentar o líder Botafogo-PB no domingo, 9, às 16h30min (horário de Brasília).

No duelo, válido pela oitava rodada da competição nacional, o time coral vai precisar superar um adversário que até aqui não sabe o que é perder na Terceirona. Comandado por Evaristo Piza, o Belo soma 16 pontos e venceu cinco das seis partidas que disputou no certame.

Ciente da dificuldade do próximo desafio, o elenco coral vem realizando atividades sob o comando do técnico Paulinho Kobayashi. Ontem, 6, por exemplo, a equipe trabalhou no período da manhã com foco em posse de bola e finalizações.

Além do esforço diário, o Ferroviário também pode se apegar aos dois últimos resultados positivos diante de Floresta e Londrina. Contra o Verdão, o Peixe venceu de virada por 2 a 1 e conquistou seu primeiro triunfo na competição. Já ante o time paranaense, o placar terminou em 1 a 0 com gol de Marcelinho.

"Estávamos precisando. Nos outros jogos não conquistamos o resultado positivo, mas nesses últimos dois jogos conseguimos. A gente soube usar as estratégias que o professor passou. Agora vamos em busca do terceiro triunfo", disse o volante Lincoln em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 6.

Caso vença o Botafogo, o Tubarão da Barra pode subir na tabela e entrar na zona de classificação para a fase seguinte da Terceirona. Atual décimo quarto colocado com sete pontos, o clube poderia chegar aos dez e passaria, pelo menos momentaneamente, o oitavo colocado, Ypiranga-RS, que tem nove.

"É de suma importância estarmos sempre entre os oito da zona de classificação. É isso que a gente vem buscando jogo a jogo. Sabemos que precisamos respeitar o adversário, mas vamos impor nosso jogo para buscar a vitória [...] Será um duelo de gigantes. Tenho a convicção que será um grande jogo para aqueles que estarão presentes", completou.