Brasil enfrenta México em primeiro amistoso antes da Copa América

Foto: EUA anunciam amistoso contra seleção brasileira antes da Copa América

O Brasil entra em campo às 22 horas deste sábado, 8, para enfrentar o México no primeiro de dois amistosos antes da estreia na Copa América, que se inicia no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles, nos EUA.

Após enfrentar a equipe mexicana, e ainda antes de iniciar a competição continental oficial, a seleção canarinha enfrenta os donos da casa, os Estados Unidos, na próxima quarta-feira, 12, no estádio Camping World, em Orlando, em novo amistoso.

Em seu último dia de preparação visando o duelo contra o México, os convocados fizeram um treino de reconhecimento no Kyle Field Stadium, palco do embate entre as seleções latinas. Com capacidade para mais de 100 mil pessoas, o estádio pertence a um dos times mais tradicionais do futebol americano universitário, o Texas A&M Aggies.



O confronto deste sábado marca o terceiro compromisso de Dorival Júnior à frente da seleção. Até agora, o técnico brasileiro comandou a equipe em outros dois amistosos, a vitória contra Inglaterra e o empate contra a Espanha.



“Serão dois compromissos muito importantes, interessantes, que nos darão uma ideia do momento que nós estaremos vivendo”, afirmou.



Em busca do décimo título da competição continental, a seleção vem treinando desde o dia 28 de maio, mas só ficou completa na última quarta-feira, 5, quando Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão, do Real Madrid, e Éderson, da Atalanta, se uniram ao grupo após disputarem finais europeias



A comissão técnica também definiu, na última terça-feira, 4, a numeração oficial dos jogadores para a disputa da competição continental e nome como Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick vão utilizar as camisas 7, 10 e 9, respectivamente.

No embate contra os mexicanos, Vini Jr e Rodrygo, que conquistaram a Champions League pelo Real Madrid, podem começar no banco de reservas.

Dorival Júnior não deu pistas sobre o time que irá escalar, embora desde que assumiu o cargo, em janeiro, tenha defendido um elenco equilibrado que permita explorar o talento individual dos seus atacantes.

O que parece certo é o desfalque do zagueiro Gabriel Magalhães, que está com uma lesão no ombro direito que o afastou de boa parte dos treinos nos Estados Unidos.

Na Copa América, o Brasil se encontra no grupo D, disputando vaga com Costa Rica, Paraguai e Colômbia. Vale lembrar que apenas os dois melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória.

A estreia da amarelinha na competição continental acontece no dia 24 de junho, às 22 horas, contra a Costa Rica, no estádio SoFI Stadium, em Los Angeles, nos EUA.