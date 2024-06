Carlos Alcaraz e Alexander Zverev fazem final inédita de Roland Garros

O espanhol Carlos Alcaraz (3º) e o alemão Alexander Zverev (4º) vão disputar a final de Roland Garros, em Paris, marcada para amanhã. Ontem, eles desbancaram italiano Jannik Sinner (2º) e o norueguês Casper Ruud (7º) para carimbar a vaga na decisão.

No primeiro jogo da semifinal, na quadra Philippe-Chatrier, Alcaraz superou Sinner 3 sets a 2 com parciais de 2/6, 6/3, 3/6, 6/4 e 6/3. "O jogo de hoje (ontem) foi um dos mais difíceis que já disputei", afirmou Alcaraz após o duelo, reforçando que quer reencontrar Sinner mais vezes.

Depois foi a vez de Zverev vencer Ruud por 3 sets a 1 com parciais 2-6, 6-2, 6-4 e 6-2. "Se você está na final de Roland Garros é porque mereceu. Isso vale para ele também", disse Zverev, já começando a pensar no duelo contra Alcaraz. "Ele fez um jogo fantástico hoje (ontem) e um torneio fantástico no geral, por isso sei que será um jogo muito difícil", observou.

Enquanto Alcaraz já conquistou dois títulos de Grand Slam aos 21 anos (Aberto dos Estados Unidos de 2022 e Wimbledon de 2023), Zverev, de 27 anos, nunca conseguiu vencer um 'major' e o mais perto que chegou foi na única final que disputou, a do Aberto dos Estados Unidos de 2020 em que perdeu para o austríaco Dominic Thiem.

"Então não estava preparado. Agora não sou mais um menino, sou mais velho. Se não for agora, então quando?", comentou Zverev.

Alcaraz busca seu primeiro título de Roland Garros, tradicionalmente associado aos grandes feitos do tênis espanhol, onde o seu ídolo Rafael Nadal construiu a sua lenda com 14 títulos. (AFP)