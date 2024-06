Fortaleza: as alternativas táticas de Vojvoda para final contra o CRB

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda pode mexer no sistema defensivo e no meio de campo

Resta um dia para o último capítulo do Fortaleza na Copa do Nordeste 2024. Buscando seu tricampeonato, a equipe tricolor entra em campo amanhã, 9, às 16h30min (de Brasília), diante do CRB, no Estádio Pelé, em Maceió (AL).

No duelo, o time leonino terá a vantagem de perder por até um gol de diferença no tempo normal. Isso porque venceu a ida, disputada na última quarta-feira, 5, no Castelão, por 2 a 0 - gols de Moisés e Lucero.

Porém, mesmo com o bom resultado do primeiro jogo é importante ressaltar que o Leão terá que adotar uma estratégia inteligente, justamente para não correr risco de perder a taça mais desejada da região.

Questionado sobre a postura da equipe diante do Galo da Pajuçara, o zagueiro Titi, um dos líderes do elenco, afirmou que o técnico Juan Pablo Vojvoda sempre procura a melhor estratégia para cada duelo e, na final, isso "não será diferente."

"O Vojvoda sempre procura a melhor estratégia para enfrentar nossos adversários e não será diferente diante do CRB. Estaremos, com toda a certeza, muito preparados. Temos um grupo muito focado e determinado", comentou o zagueiro em entrevista coletiva na tarde de ontem, 7, no Centro de Excelência Alcides Santos.

Ciente das peças que tem nas mãos, o comandante argentino pode até mudar o esquema tático, assim como fez em outras oportunidades. Na ida, ele optou por mandar um 4-3-3 a campo com: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Matheus Rossetto e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Moisés e Juan Martín Lucero.

No duelo, a equipe se portou bem, mas correu risco de sofrer gol em certos momentos. Portanto, para o jogo da volta, a escolha por um 3-5-2 não é descartada. Isso porque, neste esquema, Vojvoda pode reforçar o setor com a entrada de Kuscevic como zagueiro central para formar um trio de zaga com Brítez e Titi.

Assim, com a última linha mais encorpada, o Fortaleza teria como adotar uma postura mais conservadora, "cedendo" a bola ao CRB e apostando em contra-ataques com Pikachu, Moisés, Pochettino, Machuca, ou até mesmo, Kervin.

Outra opção é a utilização de um 3-4-3, com o trio de defesa citado e um meio-campo mais reforçado com a presença de três volantes, por exemplo. Nessa situação, Hércules, Zé Welisson e Rossetto partem na frente dos outros, até por serem mais utilizados pelo treinador.