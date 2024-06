Rito de votação do novo estatuto do Ceará será decidido em meio a imbróglio entre conselheiros

Foto: Divulgação / Ceará SC Bandeira do Ceará Sporting Club na Cidade Vozão

Parte do futuro do Ceará Sporting Club será decidido hoje, 8. Com primeira convocação prevista para as 10 horas e a segunda para as 10h30min, membros do Conselho Deliberativo do Vovô irão realizar na sede do clube, em Porangabuçu, a decisão do rito de votação do novo estatuto do Alvinegro.

O momento deverá definir se a votação do novo estatuto — datada para ocorrer na próxima terça-feira, 11 de junho — será aberta ou nominal, se o quórum será de maioria simples de ou dois terços e o horário em que a assembleia deverá ocorrer, estando como opções a serem avaliadas a ideia de votação o dia todo ou somente após as 18 horas.

Uma das principais pautas a serem avaliadas no novo estatuto é o voto para presidente do clube aberta para sócios-torcedores adimplentes por 24 meses. O assunto tem gerado um grande imbróglio, que se arrasta por meses, entre situação e oposição do clube.

Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Conselho Deliberativo do Vovô, Herbet Gonçalves Santos, explicou que a tensão entre as partes é forte no momento atual.

"Tivemos tentativas de diálogo. Ocorre que o tensionamento hoje no Ceará foi para um certo grau que algumas pessoas não querem dialogar umas com as outras", pontuou ele.

Dentro dessas tensões, o profissional revelou que tem sido atacado pela ala da situação de maneira pontual, mas que não deverá se sentir intimidado.

“Eu estou sendo atacado diariamente por que levantamos essa bandeira do sócio-torcedor. O que eu tenho a dizer para a torcida e para esses conselheiros que me atacam todos os dias, toda hora que eu abro o WhatsApp tem um ataque de um conselheiro, tem uma carta anônima. (...) Não irei recuar, estarei sempre ao lado da nação alvinegra. Eu vim arquibancada e isso não é da boca para fora”, relatou ele.

No programa, Herbet também salientou a percepção de que o atual presidente do clube, João Paulo Silva, teria boa intenção referente ao direito do voto do sócio-torcedor, mas ressaltou que o mandatário não parece ter força de opinião dentro de seu grupo — que pensaria de maneira convergente.

“O que eu fico sabendo dos bastidores do Ceará é que ele não tem as rédeas dessa situação. O que os conselheiros me passam é que ele não teria uma liderança em cima desse grupo, a liderança seria de outra pessoa. O João Paulo está como presidente da executiva, mas a impressão que passa é que ele não tem controle desse grupo político. Então ele pode até ter essa intenção, mas não consegue controlar esse ambiente de agressividade que vem por parte da executiva”, declarou Herbet.

Em coletiva cedida no dia 29 maio, João Paulo Silva voltou a externar o apoio a ideia de voto por parte do sócio-torcedor. "Vou brigar, vou vestir essa camisa, de fazer o sócio-torcedor votar. Estou muito obstinado nisso. Tenho até o final da minha missão no Ceará, como presidente, até deixei claro que no final do ano saio, não irei para a reeleição, quero duas coisas: a primeira é o Ceará voltar para a Série A e o segundo é fazer com que o sócio-torcedor vote para o próximo presidente”, aclarou o mandatário à época.