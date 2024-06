Com emoção, Fortaleza bate o CRB nos pênaltis e conquista tri da Copa do Nordeste

Foto: DAVI ROCHA/ESPECIAL PARA O POVO Jogadores do Fortaleza celembra o tri da Copa do Nordeste

Assim como em 2019 e 2022 a Orelhuda ficou com Tricolor. Nos pênaltis, para eliminar o fantasma das penalidades, o Fortaleza bateu o CRB por 5 a 4 e conquistou a Copa do Nordeste pela terceira vez. No tempo normal, vitória regatiana por 2 a 0, que igualou o placar da Arena Castelão e obrigou a disputa na marca da cal.

Agora, o time iguala Ceará e Sport como os tricampeões do torneio, ficando apenas a uma conquista de Vitória e Bahia, maiores campeões do campeonato com quatro taças.

A história da final já começou com um empecilho: por conta do trânsito em Maceió, o duelo atrasou em 10 minutos. Mas com o problema resolvido e a bola rolando, as duas equipes se estudaram bastante. Precisando reverter o resultado de 2 a 0 sofrido na ida, o CRB esboçou uma pressão nos cinco minutos iniciais, mas sem sucesso.



Do lado tricolor, de cara um susto. Um dos principais jogadores da reta final da competição, Moisés sentiu a coxa e teve que ser substituído logo aos três minutos por Machuca. Com esse cenário, os contra-ataques cearenses tiveram uma deficiência clara pela ausência do ponta-esquerda.

No entanto, a primeira grande oportunidade no Rei Pelé veio apenas ao 20 minutos. Hércules, em sua característica habitual de chutar de longe, arriscou, mas o goleiro Matheus Albino estava atento e encaixou.

A resposta regatiana não demorou. Um minuto depois, Léo Pereira fez boa jogada na esquerda, cruzou para área e Anselmo Ramon, livre de marcação isolou e desperdiçou a chance de abrir o placar.

Os dois times seguiram trabalhando a posse de bola, e apesar de não ter tido uma superioridade clara na etapa final, os alagoanos demonstravam mais ímpeto, até por precisar de uma vitória com um bom saldo de gols.

De toda forma, o Leão do Pici não deixava de buscar seu tento. Aos 26 minutos, em cobrança de falta, Yago Pikachu bateu forte e Matheus Albino espalmou. No rebote, Lucero não conseguiu chutar firme e a bola ficou tranquila para o arqueiro alvirrubro.

Após esse momento, o embate no Trapichão ficou muito pegado e faltoso, resultando, inclusive, em um grande número de cartões amarelos. Apenas no primeiro tempo foram seis, além da expulsão do auxiliar técnico do Fortaleza, Gaston Liendo.

Depois desse período morno, foi o CRB que retomou as rédeas e assustou João Ricardo. Novamente Léo Pereira conseguiu passar de defesa leonina, mandou para área e o zagueiro Fábio Alemão chegou chutando forte para defesa do goleiro tricolor. Essa foi a última chance de mais perigo no primeiro tempo.

Se nos 45 minutos iniciais, o jogo não teve um domínio amplo de nenhum dos times, o mesmo não pode se dizer da reta final.

O CRB retornou mais ligado e foi com tudo ao ataque. Ao 13 minutos, Matheus Ribeiro bateu em cima da defesa. A bola sobrou, Gegê finalizou, mas sobrou para João Ricardo.

A pressão logo teria resultado. Gegê cobrou escanteio por baixo, a bola resvalou em Lucero, e João Neto mandou para o fundo das redes, colocando fogo no confronto, já que agora a vantagem se tornava mínima.

Atônico, o Fortaleza não conseguia demonstrar poder de reação e mostrava apatia dentro de campo. Vojvoda ainda colocou jogadores como Pedro Rocha, Zé Welison, Rossetto e Tinga, mas a postura não mudou.

Pelo contrário, o CRB seguia forte e balançou as redes pela segunda vez na reta final do segundo tempo. Matheus Ribeiro finalizou, e um desvio deixou a bola livre para João Neto, que encheu o pé e mandou sem chances para João Ricardo, ampliando o placar e levando o jogo para os pênaltis.

Os comandados por Vojvoda não conseguiam reagir e a final foi para as penalidades. O CRB começou cobrando com Anselmo Ramon e isolou. Lucero, para o Leão e fez. Gegê, para o CRB, empatou tudo no Rei Pelé.

Pedro Rocha, ampliou para o Tricolor do Pici. Herói do tempo normal, João Neto deixou tudo igual. Zé Welison, cobrou bem e ampliou. Hereda, com categoria, empatou novamente para o Galo da Pajuçara. Matheus Ribeiro fez e deixou tudo igual.

Yago Pikachu, ídolo do clube, marcou e deu o terceiro título da Copa do Nordeste ao Pici.

FICHA TÉCNICA: CRB 2 (4)X(5) 0 FORTALEZA

CRB

4-3-3: Matheus Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique), Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão (João Neto), João Pedro e Gegê; Labandeira (Mike), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco (Tinga); Pedro Augusto (Rossetto), Hércules e Pochettino (Pedro Rocha); Pikachu, Moisés (Machuca [Zé Welison]) e Lucero. Técnico: Vojvoda

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade/BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos/BA e Daniella Coutinho Pinto/BA

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Gols: João Neto (22' e 42'/2°T)

Cartões amarelos: Fábio Alemão, Matheus Ribeirão e João Pedro (CRB); João Ricardo, Pedro Augusto, Pochettino e Vojvoda (FOR).

Cartão vermelho: Rossetto (FOR)

Público total: 17.762

Renda bruta:R$1.054.670,00