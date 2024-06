Conheça Mikael Doka, lateral-direito cearense protagonista de conquistas em clube australiano

Foto: Divulgação / Central Coast Mariners Mikael Doka atua como lateral-direito no Central Coast Mariners, da Austrália

A histórica temporada do Central Coast Mariners, da Austrália, com três títulos conquistados, sendo as duas fases do Campeonato Australiano e a Copa da AFC, passou pelo protagonismo do lateral-direito cearense Mikael Doka.

Com sete gols e 11 assistências registradas em 42 partidas, o defensor empilhou prêmios individuais e, em entrevista ao Esportes O POVO, comentou sobre o momento da carreira e os planos pelo “The Mariners”.

Doka tem contrato com o Central Coast até 2027. O foco está em continuar conquistando títulos pelo Mariners e a busca por disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Na temporada 2024–2025, a equipe australiana disputará a Champions League AFC.

Revelado pelo Santos, mas sem nunca ter atuado profissionalmente pelo clube paulista, Mikael chegou ao clube australianos após passagens FC Cascavel (PR) e São Joseense (PR). No Brasil, disputou o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

“Foram boas [passagens]. Meu primeiro passo como profissional foi jogando a Série D e o Campeonato Paranaense em ambos os clubes. Por ser divisões abaixo do Campeonato Brasileiro [Série A] aprendemos e vemos como é difícil o futebol longe da elite”, contou Mikael.

O lateral-direito disputou 43 partidas profissionalmente em solo brasileiro, com seis gols marcados e uma assistência. O desempenho apresentado no FC Cascavel e no São Joseense o colocaram no radar do Central Coast Mariners, que havia conquistado o Campeonato Australiano na temporada 2022–2023.

“Eles tinham acabado de conquistar o Campeonato Australiano. Meu agente tinha contato com o auxiliar do clube [Sérgio Raimundo], que pediu ao meu representante jogadores com algumas características específicas. Chegaram ao meu nome, recebi o convite e fui rumo a um sonho”, explicou.

A chegada a Austrália aconteceu em agosto de 2023. Apesar do sucesso com a camisa do The Coast, o lateral-direito enfrentou dificuldades para adaptar-se ao país. A ausência do inglês e o fuso-horário foram alguns dos empecilhos enfrentados por Doka.

As dificuldades, porém, ficaram no extracampo. Com a camisa do The Mariners, o lateral-direito registrou sete gols e 11 assistências em 42 partidas, contribuindo para as conquistas do Campeonato Australiano e da Copa da AFC. Individualmente, Doka viveu a temporada mais artilheira da carreira. No clube da cidade de Gosford, chegou a atuar de lateral-esquerdo, meia-atacante e ponta-direita sob o comando do técnico inglês Mark Jackson.

Para Doka, o estilo brasileiro de versatilidade, inventividade e de utilização do drible, é um diferencial em um país que tem como característica o jogo mais pensado.

“Acho que o futebol brasileiro é mais individual, gosto disso também, com improviso, com jogadas de 1x1. Tem a paixão que só o brasileiro tem. Na Austrália é um futebol mais pensado, mais difícil, com menos jogadores individuais. Aqui eles estão começando a pegar a paixão que o brasileiro já tem pelo futebol”, relatou.

O defensor citou que Mark Jackson monta o Central Coast Mariners mais posicional, com ideias que vêm do Manchester City de Pep Guardiola, mas que o deixa livre para explorar a individualidade quando há oportunidade.

“Não existe [um trabalho focado individualmente], mas geralmente ele sabe nossas melhores valências. Sou muito bom no x1, então exploro isso quando tenho oportunidade. Mas nosso jogo é muito coletivo, óbvio que existe drible no nosso jogo, normal. Mas o nosso jogo é mais posicional, estilo o do Manchester City. Acho que esse foi o nosso diferencial, além do nosso trabalho no dia a dia. Fizemos história esse ano, ninguém nunca fez o que fizemos aqui”, pontuou.

Para receber instruções e se comunicar com o elenco, predominantemente australiano, e a comissão técnica, Doka conta com o apoio do auxiliar colombiano Andres Clavijo.

“No começo eu não entendia muito, agora entendo um pouco mais, mas para falar ainda é muito difícil. Temos um tradutor, sim, ele salva todos os estrangeiros do time. É o auxiliar do treinador, Andres Clavijo. Já foi tradutor [e Analista de Desempenho] do Leeds, da Inglaterra. Fala espanhol, mas está quase falando português”, disse.

Início no futebol

Natural do bairro Genibaú, em Fortaleza, Mikael deu os primeiros passos no futebol aos seis anos, em 2006, na Escolinha do Spartack, sob o comando dos treinadores Melado e Toim Zé, que participaram do processo de formação do lateral-direito. Em 2010, Doka chegou ao Santos para fazer um teste e permaneceu no clube por 13 anos.

Apoiado pela avó, enfrentou resistência dos pais por ir morar em outro Estado com apenas 10 anos. A mudança para Santos fez com que Doka amadurecesse precocemente e deixasse de desfrutar de algumas etapas da infância. Apesar disso, o lateral-direito lembra da trajetória com orgulho.

“Meus pais tiveram um pouco de medo, por ter apenas 10 anos e estar indo para São Paulo sozinho. Quem mais me apoiou foi minha avó. Ela perguntou o que eu queria para ir, disse uma bicicleta e, quando voltei, ela havia cumprido o que prometeu”, relembrou.

“Era muito novo, então tive que criar responsabilidades antes da hora. Acho que isso te traz coisas boas, mas também te faz pular etapas que seriam normais para sua idade. Acho que mais me acrescentou do que atrapalhou, joguei em um dos maiores times do mundo e vivi coisas incríveis em 13 anos no Santos. Hoje estou vivendo um sonho, e tudo o que passei me ajuda nos piores e melhores momentos que estou vivendo”, contou Doka.

Vida na Austrália

Vivendo longe do Brasil pela primeira vez, Mikael precisou lidar com outro fator de dificuldade: a saudade de casa e dos familiares. Na Austrália, vive com a esposa, Emanuely Souza. O casal tem uma vida tranquila, como o próprio definiu, em Gosford, localizado a 70 quilômetros da capital Sidney. A segurança é um dos pontos exaltados pelo lateral-direito do Coast Mariners.

“No começo foi muito difícil, chorava todos os dias. Depois que o tempo foi passando, fui acostumando com a distância”, comentou sobre a ausência dos familiares.

“Minha esposa vive aqui comigo. Ela está em tudo comigo. Aqui é um país muito lindo, muitas praias e tem Sydney que fica uns 45 minutos da cidade que vivo. Sempre que dá vamos para Sydney, fazemos compras porque as coisas são muitos baratas (risos). Amamos morar aqui, é um país muito seguro” descreveu.

Mikael Doka pelo Central Coast Mariners na temporada 2023–2024:

42 partidas (2.675 minutos)



7 gols



11 assistências

Títulos de Mikael Doka pelo Central Coast Mariners:

A-League 2023–2024



AFC Cup

Prêmios individuais: