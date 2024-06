Vale mais um título de Nordestão

Chegou o grande dia para a torcida do Fortaleza. Neste domingo, 9, o Tricolor de Aço enfrenta o CRB, às 16h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, no jogo de volta da final da Copa do Nordeste. A vitória conquistada na ida por 2 a 0, na última quarta-feira, 5, na Arena Castelão, garante ao Leão do Pici a vantagem no confronto. Até mesmo uma derrota por um gol de diferença assegura o tricampeonato regional da agremiação cearense.

O caminho até a decisão não foi fácil, especialmente, na primeira fase. O Leão encerrou em 2º lugar no grupo B, entretanto, com apenas oito pontos. Nos duelos iniciais, foram apenas duas vitórias. Saiu de campo derrotado por quatro vezes, além de dois empates.

A campanha no começo, porém, contrasta de forma positiva para os comandados de Juan Pablo Vojvoda nos momentos cruciais do campeonato. Nas quartas de final, diante do Altos-PI, goleada acachapante por 5 a 0, no Castelão. Na semifinal, um velho conhecido: Sport. O duelo frente ao pernambucanos marcava, à época, o retorno leonino ao Recife depois do atentado contra a delegação em fevereiro.

Em campo, 4 a 1 para o escrete vermelho-azul-e-branco em plena Arena Pernambuco, com três gols de Moisés, e vaga assegurada na final do Nordestão pela terceira vez em sua história. Depois de Botafogo-PB em 2019 e Sport em 2022, o CRB seria agora o adversário.

Em caso de título, o time irá embolsar R$ 2,9 milhões, valor que o campeão recebe. Mas a tarefa não será fácil. Mesmo com o placar favorável, a missão será complicada, já que o Galo de Pajuçara tem bom aproveitamento em casa na temporada.

Nos 16 jogos que teve como mandante, foram duas derrotas, sendo a última em março, diante do ASA-AL, ainda pelo Campeonato Alagoano. Dentre as equipes que já "provaram" dessa força, está justamente o Fortaleza.

O Leão foi derrotado pelos regatianos por 1 a 0, em 11 de fevereiro. Por sinal, naquele momento, o primeiro revés leonino no ano. Agora, todavia, o cenário é outro e o foco também.

Para levar o tri, Vojvoda deve ter sete desfalques. Marinho, Lucas Sasha e Calebe seguem no departamento médico. Renato Kayzer, Emmanuel Martinez, Felipe Jonatan e Breno Lopes foram contratados após o período de inscrição no torneio e não estão aptos.

A tendência é que seja repetida a mesma escalação do embate no Gigante da Boa Vista. A dúvida fica no meio-campo e na zaga. Isso porque, em confrontos fora de casa, o treinador argentino opta por um time com a proposta mais defensiva. Na semi contra o Sport, por exemplo, Pedro Augusto e Hércules foram os volantes, enquanto Kuscevic e Cardona formaram a dupla de defensores.

No lado alagoano, também existem ausências importantes. O lateral-esquerdo Jorge, o meia Raí e o atacante Getúlio não foram inscritos na competição. Willian Formiga, também lateral-esquerdo, e os volantes Caio Cesar e Rômulo estão no departamento médico.

Assim como na última partida, Daniel Paulista deve recorrer a atletas da base para compor o elenco. Jogadores como Lucas Kallyel, Erik, Darlisson e Baranhas apareceram no banco de reservas alvirrubro.