Com título e melhor ataque, Fortaleza consolida campanha no Nordestão

Tricampeão Copa do Nordeste neste domingo, 9, após bater o CRB nas penalidades em um jogo repleto de emoções, o Fortaleza terminou o torneio regional com o melhor ataque geral. Tendo Moisés como artilheiro da competição, o Tricolor do Pici, comandado por Juan Pablo Vojvoda, somou vinte gols na competição.

Ao todo, onze jogadores participaram diretamente, com gols ou assistências, nas vezes em que o escrete vermelho-azul-e-branco balançou as redes. O trio de principal influência foi Moisés, com sete gols e uma assistência; Lucero, com três tentos anotados e dois passes para gols; e Kervin Andrade, revelação do Leão da competição, que contribuiu com uma assistência e marcou três gols.

Destaque da equipe tricolor na competição, Moisés ficou na frente de Anselmo Ramon, do CRB, e Gustavo Coutinho, do Sport, que finalizaram na segunda colocação com cinco gols cada. A terceira posição ficou com Erick Pulga (Ceará), Thaciano (Bahia) e Vinícius Barata (Maranhão), que assinaram três tentos.

Goleador máximo da Lampions, ele balançou as redes contra Sport e Maranhão na primeira fase, mas foi no mata-mata - assim como todo o time - que conseguiu maior destaque. Nas quartas de final, diante do Altos, em duelo único, o camisa 21 assinalou um tento na goleada de 5 a 0.

Nas semis, com uma exibição de gala, ele marcou hat-trick na goleada por 4 a 1 ante o Sport, em plena Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Já o sétimo gol ocorreu no jogo de ida da grande final, quando o atacante abriu o placar na Arena Castelão. Na oportunidade, o Fortaleza bateu o CRB por 2 a 0. Graças a esse gol, inclusive, o Tricolor do Pici conseguiu criar vantagem para o duelo da volta.

Por sua vez, o atacante Juan Martín Lucero passou em branco no jogo de volta, mas balançou as redes no jogo de ida das finais e foi mais uma vez decisivo para o Fortaleza ao converter um dos pênaltis do título.

O ofensivo argentino marcou o segundo gol da vitória, por 2 a 0, sobre o CRB-AL, no jogo de ida do Nordestão, no Castelão. Ao todo, ele disputou duas finais de Campeonato Cearense, uma de Copa do Nordeste e uma de Sul-Americana, balançando as redes em todas as decisões que disputou. Foram quatro gols feitos e sete partidas disputadas neste cenário.

Agora pré-convocado para defender a seleção venezuelana, o meia Kervin Andrade ganhou parte de sua visibilidade com boas atuações na Copa do Nordeste, como no jogo contra o Ríver-PI e nas quartas de final quando marcou duas vezes contra o Altos. Para a final, o técnico Vojvoda chegou a ligar para o técnico da Venezuela para conseguir a presença do jogador nas finais da Lampions.

