Ferroviário tem dois expulsos e é derrotado pelo Botafogo-PB na Série C

Foto: Lenilson Santos/FAC Ferroviário vinha de duas vitórias seguidas

Entrando em campo pela oitava rodada da Série C, o Ferroviário foi derrotado por 1 a 0 pelo líder Botafogo-PB na tarde deste domingo, 9, no estádio Almeidão (PB), em João Pessoa. Apesar do revés fora de casa, o Tubarão da Barra permanecerá fora da zona de rebaixamento com sete pontos. O resultado freia a sequência de duas vitórias consecutivas dos cearenses.

Indo a campo com um 3-5-2, Paulinho Kobayashi viu seu time fazer uma atuação eficiente apesar da derrota. Em um jogo equilibrado, o Ferrão viu o time da casa iniciar de forma superior a partida.

Com maior posse de bola nos minutos iniciais, o Botafogo-PB ditou o ritmo do jogo com uma boa presença de campo e construção de jogadas. O Alvinegro, entretanto, não soube aproveitar a vantagem e cedeu espaço ao Ferroviário, que passou a chegar com perigo sobre o time da casa após os vinte minutos.

Inibido nos primeiros minutos, o Tubarão da Barra criou a primeira grande chance somente aos vinte e cinco minutos. Após uma jogada de contra-ataque do Ferrão, a bola chegou aos pés de Ciel, que mandou por cima do goleiro adversário.

Até o fim da primeira etapa, o clube coral chegou mais duas vezes ameaçando o time da casa, mas não conseguiu finalizar.

Na volta para o segundo tempo, o técnico coral, Paulinho Kobayashi, promoveu apenas uma mudança no meio de campo ao colocar Marciel no lugar de Romarinho. A alteração, entretanto, foi o suficiente para fazer a equipe da Barra crescer no confronto.

Aos quatro minutos da segunda etapa, o Ferroviário já havia criado duas grandes chances com a dupla ofensiva. Porém, o time coral ficou em desvantagem ao ver o zagueiro Alisson ser expulso após o segundo cartão amarelo.

Mesmo com um a menos, o Tubarão continuou comparecendo mais à área adversária e criando chances pelo lado esquerdo. O quadro ficou mais equilibrado após mudanças no ataque do Belo. Vendo o adversário mais ofensivo, o Ferroviário passou a contar com as defesas de Douglas Dias.

Aos 85 minutos de partida, o time coral sofreu gol após lance de rebote do atacante Joãozinho. Os comandados de Kobayashi ainda viram a desvantagem aumentar após nova expulsão, desta vez de Igor Dutra, minando as chances de reação.

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado, 15, para enfrentar o Athletic fora de casa pela nona rodada da Terceirona.