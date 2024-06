Ceará leva gol nos acréscimos, perde para o Vila Nova e deixa G-4 da Série B

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Erick Pulga marcou um dos gols do Ceará diante do Vila Nova

A oportunidade de criar raízes no G-4 da Série B do Brasileiro durante a nona rodada do certame nacional findou-se para o Ceará na noite de ontem. Com gol nos acréscimos marcado de pênalti por Alesson, o Vila Nova venceu o Alvinegro de Porangabuçu por 3 a 2 no estádio Onésio Brasileira Alvarenga, em Goiás. Juan Christian e João Vitor complementaram o placar para o grupo colorado, enquanto o Vovô descontou com Raí Ramos e Erick Pulga.

A derrota no "apagar das luzes" deixa o Ceará de fora do G-4, mas permanece na cola com 15 pontos somados. Com a vitória, o Vila encostou no pelotão da frente ao alcançar 14 pontos na tabela.

Em campo após os dez dias de preparação para o embate, o grupo comandado por Vagner Mancini tentou se apresentar de maneira mais impositiva, mas na dinâmica de ataque do visitante e contra-ataque dos donos da casa, o Vila Nova-GO soube ser mais efetivo ao encontrar espaços entre a defesa do Vovô desde os primeiros lances do jogo.

A primeira boa oportunidade em um lance de reação do Tigre ocorreu aos cinco minutos, quando Júnior Todinho chegou com toda liberdade para finalizar na cara de Bruno Ferreira. O camisa 94 do Vovô fez uma grande defesa, mas não conseguiu o mesmo êxito dois minutos depois, quando Juan Christian balançou as redes para a equipe goiana.

Atrás no placar, o Alvinegro de Porangabuçu não se inibiu e tentou criar pressão, mas as investidas eram ineficientes. Mesmo com posse de bola, a equipe comandada de Mancini apresentava deficiências em adentrar com efetividade na grande área, abusando de cruzamentos falhos e finalizações fracas, tanto que a única grande oportunidade que o time criou nos 20 minutos iniciais foi com uma chegada de Matheus Bahia após arrancada de Erick Pulga.

A equipe conseguiu alcançar, no entanto, o empate. Após uma falta feita pelo zagueiro colombiano Juan Quintero, ex-Fortaleza, em Erick Pulga dentro da grande área aos 40 minutos, Raí Ramos cobrou a penalidade máxima, colocando o Vovô em igualdade no placar.

Logo aos onze minutos do segundo tempo, o Vila Nova voltou a ficar à frente no marcador com um gol marcado por João Vitor, que finalizou à distância e contou com uma falha do goleiro Bruno Ferreira para alcançar o triunfo parcial.

Com essa narrativa, Mancini promoveu as entradas de Saulo Mineiro, Recalde e Paulo Victor, o que deu a equipe alvinegra novas projeções de ataque no jogo para que o empate fosse novamente alcançado, principalmente com jogadas aéreas.

Após Barceló cabecear na trave trave de Dênis Júnior aos seis minutos e Saulo Mineiro também tentar igualar o marcador pelo alto aos 27 minutos, quem levou a melhor nas tentativas foi Erick Pulga. Aos 29 minutos, o principal atacante do Ceará marcou de cabeça.

O empate mantinha os cearenses no G-4. Mas a alegria alvinegra durou até os acréscimos. Aos 51 minutos, de pênalti, Alesson garantiu a vitória para os donos da casa.

A penalidade, marcada após auxílio do VAR, foi por toque de mão de Paulo Victor. O lance gerou muita reclamação dos alvinegros.

O Time de Porangabuçu volta a campo no próximo domingo, 16, quando enfrenta o Brusque às 16 horas no estádio Hercílio Luz, em Santa Catarina.