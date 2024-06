Kobayashi critica arbitragem após derrota para o Botafogo-PB, mas elogia elenco do Ferroviário

Foto: Aurelio Alves Kobayashi fez elogios ao time coral, apesar da derrota

Derrotado no último domingo, 9, para o Botafogo-PB, o técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi comentou, em coletiva, sobre a atuação dos seus jogadores na partida e também teceu críticas ao árbitro Angleison Marcos Vieira Monteiro, de Rondônia. No duelo, Alisson e Igor Dutra, defensores do Tubarão, foram expulsos.

"(Arbitragem) atrapalha todo um trabalho. A gente estuda o adversário, trabalha a semana toda para tentar fazer um jogo igual. Tivemos um pênalti e ele não deu. Expulsou um atleta nosso e aí ficamos com um a menos e tomamos o gol. Não satisfeito, ainda expulsa outro e a gente fica com dois a menos. Mas, mesmo assim, nossa equipe se portou bem. Parabenizei os jogadores pelo empenho", disse.

Ainda durante a oportunidade, o comandante coral seguiu reforçando o bom desempenho da sua equipe no embate, válido pela oitava rodada da Série C, e afirmou que o Tubarão da Barra está em evolução, apesar do momento de reconstrução.



"A gente fica triste de perceber que nossa equipe jogou melhor e não conseguiu o resultado. É ruim sair derrotado jogando bem, mas como estamos numa fase de reconstrução da equipe, fico feliz pelo empenho dos jogadores [...] Nosso time já mostrou personalidade. Aos poucos vamos encaixar, é questão de tempo. Conseguimos vitórias em dois jogos em casa e agora precisamos do equilíbrio."

Após o revés, o Ferrão agora já foca suas atenções no próximo compromisso pela Terceirona. No sábado, 15, o Peixe vai medir forças contra o Athletic Club-MG, fora de casa, às 19h30min (de Brasília). O time mineiro é o terceiro colocado, enquanto o cearense é o décimo quarto e ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

Ciente da dificuldade, Kobayashi lamentou as ausências que terá no confronto, mas reiterou que a equipe precisa se recuperar o quanto antes para seguir evoluindo na competição nacional.

"Temos duas baixas de expulsão, mas temos duas voltas do Matheus e do Gabryel. Porém, Wesley saiu contundido, Ciel sentiu algumas dores, Ernandes também [...] É muito puxado, corrido, mas temos que nos recuperar o mais rápido possível", comentou.