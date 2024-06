Título da Copa do Nordeste aumenta relevância de Vojvoda na história do Fortaleza

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Vojvoda vibra com a "Orelhuda" conquistada em Maceió

No dia 4 de maio de 2021, a torcida do Fortaleza ouviu pela primeira vez o nome de Juan Pablo Vojvoda. O que nenhum tricolor esperava era que ali começaria uma verdadeira história marcante entre clube e profissional, resultando em cinco títulos de lá pra cá. O último, no domingo, a Copa do Nordeste, conquistada com requintes de emoção, nos pênaltis, diante do CRB-AL, em Maceió.

Título esse que Vojvoda "profetizou". Após a eliminação contra o Vasco-RJ, na Copa do Brasil, nas penalidades, o comandante falou que o time ia sair vencedor em uma próxima disputa. "Vamos continuar e vamos ganhar uma partida nos pênaltis. Eu acredito que uma partida mais importante em uma final, nós vamos ganhar nos pênaltis."

A fala do argentino veio devido à série de derrotas leoninas em decisões na marca da cal, principalmente contra LDU-EQU, na Copa Sul-Americana 2023 e Ceará, no Campeonato Cearense 2024, ambos em finais.

Porém, esses dois revezes, por mais doloridos para o torcedor, não demonstram de fato a trajetória de Vojvoda no Tricolor. Desde que chegou ao Pici, a cada ano levantou uma taça. A primeira, um mês depois de sua apresentação, o Campeonato Cearense diante do Vovô.

Os números, feitos e conquistas o consolidam como o maior treinador da história da agremiação. Recentemente, inclusive, ultrapassou Moésio Gomes, ídolo histórico, como o técnico que mais esteve à beira do campo, com 236 jogos.

Alguns clubes do Brasil, como Flamengo, São Paulo, Corinthians, Internacional e Atlético-MG tentaram em algum momento desse três anos tirá-lo do Fortaleza. Sem sucesso. Mas não por questão financeira, e sim, por escolhas do próprio.

Após a final do Nordestão, deixou claro o motivo de ter permanecido no Leão, mesmo após inúmeras sondagens. "Eu escolhi ficar para ganhar títulos, e conquistamos a Copa do Nordeste. O Fortaleza é uma equipe grande do Nordeste e tem que demonstrar isso ganhando títulos. O clube precisa continuar crescendo, no Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana", afirmou.

Com contrato até 2025, o desejo dos tricolores é que a história se prolongue ainda mais e com mais feitos. Além de troféus, foi com Vojvoda que o time chegou pela primeira vez na Copa Libertadores da América, semifinal da Copa do Brasil e na final da Copa Sul-Americana.

Ainda nessa temporada, o técnico terá duas competições: Série A do Brasileiro e Copa Sul-Americana. No nacional, atualmente é o 11º colocado com 10 pontos. Já no torneio continental, está nas oitavas de final, e espera o vencedor de Internacional-RS e Rosário Central-ARG, que se enfrentam nos playoffs, para definição de seu adversário.