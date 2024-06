Castelão terá sequência de sete jogos em 18 dias; veja cronograma

Foto: Vítor Silva/Botafogo Estádio Arena Castelão

Uma das praças esportivas mais utilizadas do Brasil, a Arena Castelão terá que administrar mais uma maratona de jogos no seu gramado nas próximas semanas. Isso porque o estádio tem sete jogos programados no intervalo de apenas 18 dias.



Ao todo, são quatro jogos do Fortaleza e três do Ceará. O primeiro embate agendado será no dia 19 de junho, enquanto o último ocorrerá em 7 de julho.

Primeiro, o Leão do Pici vai receber o Grêmio, em jogo da décima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que marca o início da intensa sequência de partidas, acontecerá às 20 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira, 19.

Um dia depois, na quinta, 20, será a vez do Vovô mandar seu duelo no Gigante da Boa Vista. Na ocasião, o Alvinegro de Porangabuçu vai encarar o Sport em um clássico nordestino válido pela 11ª rodada da Série B 2024. O embate em questão terá início às 21h30min.



Após as duas partidas, o Castelão terá cinco dias para "descansar". Isso porque o próximo jogo na praça acontecerá no dia 26 de junho. Nesta data, Fortaleza e Palmeiras medem forças às 21h30min, em duelo que pode atrair bom público.

Em seguida, o Ceará vai receber o Ituano no dia 29, às 21 horas. O confronto será realizado em um sábado. Já no domingo, 30, quem vai utilizar o estádio é o Tricolor de Aço, ante o Juventude, às 16 horas.

Por fim, a Arena Castelão ainda será palco de mais duas partidas em um mesmo final de semana. No dia 5, uma sexta, o Alvinegro encara o Santos, às 19 horas, com expectativa de bom número de torcedores. No domingo, 7, o Fortaleza recebe o Fluminense, às 18h30min, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Confira quais são os jogos programados para o Castelão:



Fortaleza x Grêmio - 19/06 (qua) - 20h

Ceará x Sport - 20/06 (qui) - 21h30min

Fortaleza x Palmeiras - 26/06 (qua) - 21h30min

Ceará x Ituano - 29/06 (sáb) - 21h

Fortaleza x Juventude - 30/06 (dom) - 16h

Ceará x Santos - 05/07 (sex) - 19h

Fortaleza x Fluminense - 07/07 (dom) - 18h30min

Possibilidade de mudanças

A alta carga de jogos deve ser motivo de discussão entre clubes, Governo e administração do Castelão, que podem chegar a um consenso e realocarem algumas dessas partidas para o Estádio Presidente Vargas. É importante ressaltar que existe um acordo entre as partes para que ações como essa sejam tomadas visando a preservação do gramado.