Fortaleza vira a chave após tri e foca em duelo contra o Bahia pela Série A

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.05.2024: Vojvoda. Fortaleza x Vasco. Arena Castelão. Copa do Brasil. (Foto: Aurélio Alves

Por mais que as comemorações continuem, a Copa do Nordeste já vai virando passado no Fortaleza. Isso porque, por mais que o tricampeonato regional tenha sido importante, o time de Vojvoda ainda tem toda uma temporada pela frente, com duas competições cruciais: Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

No Brasileirão, onde ocupa o 11º lugar com 10 pontos, a próxima rodada já será nesta quinta-feira, 13, fora de casa, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto por si só, não será nada fácil, visto que o rival nordestino é o vice-líder do torneio, com 14 pontos conquistados.

Além disso, o escrete cearense terá um tabu histórico para quebrar: nunca ter vencido o Esquadrão fora de casa na era dos pontos corridos da Série A.

Em cinco embates, foram quatro triunfos do Bahia e um empate. A última dessas vitórias foi na temporada de 2023, 2 a 0, na rodada 28 do campeonato. Outro fator que chamará atenção no embate são dois reencontros que a torcida do Leão terá: Rogério Ceni e Caio Alexandre.

Será a sétima vez que o Fortaleza ficará frente a frente com o ex-comandante. Na seis anteriores, Ceni levou a melhor duas vezes, enquanto o Leão do Pici venceu apenas uma. Além disso, foram três empates ao todo.

Já com Caio será o primeiro reencontro desde que ele deixou o clube de forma polêmica no começo da temporada, após negociação que desgastou a boa relação que havia entre o ex-camisa 8 e os torcedores do tricolor.

Recentemente, inclusive, o volante desperdiçou o pênalti que eliminou os baianos do Nordestão, e vídeos de comemorações de torcedores do Leão viralizaram nas redes sociais, como forma de provocação ao jogador.

Dentro das quatro linhas, Vojvoda terá desfalques importantes para buscar o resultado positivo em Salvador. No departamento médico estão Marinho e, agora, Moisés. O camisa 21 sofreu uma lesão na coxa no início da final do Nordestão contra o CRB-AL, em Maceió, e foi substituído com apenas três minutos de decisão

Calebe entrou no período de transição, mas ainda não é presença garantida para o clássico regional. Kuscevic e Kervin Andrade foram convocados para a Copa América pelas seleções do Chile e Venezuela, respectivamente, e serão ausência não só contra o Tricolor Baiano, mas durante toda a disputa do torneio entre países, já que o Brasileirão não será paralisado.