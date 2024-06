Ceará: aproveitamento fora de casa precisa melhorar pensando em G-4

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Recalde entrou no 2º tempo contra o Vila Nova

A derrota amarga sofrida para o Vila Nova-GO na última segunda-feira, 10, fez o Ceará deixar o G-4 da Série B e encerrar a nona rodada da competição nacional na sétima posição. Atualmente com 15 pontos, dois atrás do quarto colocado Avaí, o Vovô poderia ter terminado a rodada na liderança da tabela se tivesse vencido o adversário goiano fora de casa.

O fator visitante, inclusive, tem sido determinante para o Vovô na Série B. Com apenas duas derrotas no certame – ambas jogando fora de casa, contra Mirassol e Vila Nova – o Ceará desperdiçou pontos importantes jogando longe de seus domínios.

Dos 12 pontos disputados até então como visitante, o time comandado por Vagner Mancini conquistou apenas quatro pontos – são duas derrotas, um empate e uma vitória.

A única vitória fora, contra o Novorizontino, foi também o ponto de arrancada para o Alvinegro de Porangabuçu na competição, quando testou a nova e atual formação e venceu a equipe paulista por 3 a 0.

No empate contra o Operário, o Vovô desperdiçou a chance de somar mais dois pontos. No duelo contra a equipe paranaense, Erick Pulga e Yago perderam duas chances claras que poderiam ter dado a vitória ao Alvinegro.

Contra Mirassol e Vila Nova, um roteiro parecido e bastante amargo. Diante do Mirassol, a equipe alvinegra chegou a estar atrás no placar por dois gols de diferença e buscou o empate, mas viu a vitória escapar em uma cobrança de falta que resultou em gol e vitória por 3 a 2 para o time paulista.

Já na partida contra o esquadrão goiano, o Vovô ficou em desvantagem duas vezes durante os noventa minutos, buscou o empate, mas viu novamente o ponto escapar em uma bola parada, dessa vez uma penalidade. O time comandado por Vagner Mancini, inclusive, teve volume de jogo e oportunidades para sair com a vitória após empatar a partida aos 30 minutos do segundo tempo, mas esbarrou nas boas defesas de Dênis Júnior e falta de pontaria.

Graças a boa campanha dentro de casa – o Ceará se mantém invicto como mandante na Série B, com três vitórias e dois empates, somando 11 pontos – o Alvinegro segue na cola do G-4, estando apenas a dois pontos da zona de acesso para a primeira divisão e a três do primeiro lugar.

Contudo, caso queira entrar e se manter de vez no G-4, o Vovô precisa melhorar a campanha como visitante, buscando sempre pontuar, visto que, do 11º ao 1º colocado, a diferença é de apenas quatro pontos, evidenciando uma briga entre mais da metade dos time da segunda divisão em busca do acesso.

Caso consiga se tornar um visitante indigesto e manter a sua boa campanha como mandante, o tão sonhado acesso pode se concretizar no final do ano.