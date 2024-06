Em Salvador, Fortaleza perde para o Bahia e sofre primeira derrota na Série A

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Leão do Pici foi batido pelo Esquadrão na Fonte Nova

As comemorações do Fortaleza pelo título da Copa do Nordeste foram freadas na noite de ontem. Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Leão do Pici foi derrotado por 1 a 0 pelo Bahia, em jogo válido pela 7ª rodada da Série A do Brasileiro. Jean Lucas marcou o único gol da partida.

O time já volta a campo no próximo domingo, 16, e mais uma vez, fora de casa. Na capital mato-grossense, enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30min (de Brasília).

A escalação de Vojvoda para o confronto nordestino deixava clara a proposta do argentino: espelhar a formação do Esquadrão e povoar o meio de campo. Por isso, um quarteto de volantes foi mandado a campo, com Zé Welison, Pedro Augusto, Hércules e Emmanuel Martínez, servindo uma dupla de ataque formada por Breno Lopes e Renato Kayzer.



Defensivamente, a postura funcionou na etapa inicial, entretanto, a equipe não conseguia acertar jogadas ofensivas e criava pouco. Os baianos também demonstravam a mesma dificuldade. Apenas aos 13 minutos, em lance individual, Everton Ribeiro achou grande passe para Jean Lucas, que mandou por cima.

Um jogo truncado, com poucas chances. Tanto é que apenas aos 29 minutos aconteceria outra, e justamente com o camisa 6 do Esquadrão, que mandou cruzado, mas passou longe de trave defendida de João Ricardo.

Com maior posse de bola, o Tricolor do Pici conseguia reter praticamente todos os contra-ataques do Bahia. Porém, só conseguiu levar certo perigo aos 34, quando Kayzer chegou a balançar as redes, mas o impedimento foi assinalado, seguindo o zero no placar nos 45 inicias.

Se o começo de jogo não reservou muitas emoções, o mesmo não pode ser dito do segundo tempo. Com ambas as equipes precisando do resultado positivo, o clássico regional ficou mais aberto em Salvador.

O Fortaleza voltou o mesmo na escalação, mas diferente no estilo de jogo. A prova foi que logo aos dois minutos, Martínez, de fora da área, chutou forte e obrigou o goleiro Marcos Felipe defender. No rebote, Hércules não conseguiu aproveitar.



Pouco tempo depois, aos oito, Tinga cruzou rasteiro na grande área, a bola desviou na defesa do Bahia, mas Renato Kayzer não conseguiu chegar a tempo para marcar o primeiro gol do embate.

O ímpeto visitante, no entanto, acabou prejudicando a parte física dos atletas, que demonstravam cansaço. Mesmo com as entradas de Pochettino e Lucero, esse cenário não foi alterado. O Esquadrão de Aço, por outro lado, cresceu. Aos 15 minutos, após desatenção de Titi, Estupiñán saiu cara a cara com João Ricardo, mas chutou para fora.

Aos 33, Éverton Ribeio cruzou e Jean Lucas, que havia desperdiçado duas oportunidades no primeiro tempo, foi preciso, antecipou-se à marcação de Titi e testou sem chances para defesa.

Vojvoda buscou deixar o time mais ofensivo após ficar atrás no placar, colocando Yago Pikachu, Pedro Rocha e Machuca. E foi o camisa 39 que teve a bola do empate. O argentino chegou sozinho na área, mas parou em Marcos Felipe. Mesmo com seis minutos de acréscimo, o triunfo baiano foi mantido.

Bahia 1x0 Fortaleza

Bahia

4-4-2: Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho), Gabriel Xavier, Rezende e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro (Yago Felipe) e Cauly (De Peña); Ademir (Biel) e Everaldo (Estupinán). Téc: Rogério Ceni

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Zé Welison (Machuca), Hércules (Pochettino) e Martinez (Pedro Rocha); Renato Kayzer (Lucero) e Breno Lopes (Yago Pikachu). Téc: Vojvoda

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador/BA

Data: 13/6/2024

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-Fifa/MG e Felipe Alan Costa/MG

Gol: 33min/2ºT - Jean Lucas

Cartões amarelos: Yago Felipe, Carlos de Pena, Kanu e Caio Alexandre (BAH); Vojvoda (FOR)