Na cola do G-4, Ceará busca equilíbrio entre ataque e defesa para engrenar na Série B

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Bruno Ferreira foi titular no gol do Vovô na última partida

Com quase metade do primeiro turno da Série B já disputado, o Ceará vê o seu principal objetivo no ano, o G-4, bem a sua frente. Com 15 pontos e em sétimo lugar, o Alvinegro de Porangabuçu busca encontrar o equilíbrio entre ataque e defesa para somar o maior número de pontos possíveis no restante da primeira metade da competição para decolar na briga pelo acesso.

Atualmente, a diferença do 11º para o quarto colocado, o Avaí, é de apenas três pontos. A curta distância aumenta o impacto de cada tropeço dos times que de fato tendem a continuar a briga pela zona de classificação para a Primeira Divisão ao longo do campeonato.

Sendo assim, se o Vovô pretende entrar e permanecer no G-4, precisará melhorar o sistema defensivo, que se encontra em evolução desde a mudança tática e de peças, mas segue sendo uma das piores da Segundona — com 11 gols tomados em nove partidas —, estando atrás de outras 13.

A formação com três zagueiros melhorou a defesa do Alvinegro. A linha é composta por dois defensores de origem (Jonathan e David Ricardo) e um volante (Jean Irmer). Nos últimos seis jogos pela Série B — período em que a formação foi alterada para a atual —, a retaguarda montada por Vagner Mancini passou em branco três vezes: vitórias sobre Novorizontino e Coritiba e empate com Operário.

Contudo, as chances dadas aos times adversários, principalmente pelas laterais do campo, têm sido uma dor de cabeça para o Vovô. Apesar do miolo de zaga ter certa estabilidade, as alas têm tido dificuldade, visto que os titulares na posição (Raí Ramos e Matheus Bahia) precisam dar apoio ao ataque no decorrer da partida, cedendo oportunidades para contra-ataques.

Se conseguir ajustar este problema na defesa, Mancini tem no setor ofensivo dois jogadores em boa fase que têm contribuído diretamente na conquista de pontos. Facundo Barceló e Erick Pulga, juntos, são os autores de cinco dos últimos 10 gols do Alvinegro na competição. Três destes tentos foram importante nas vitórias contra Amazonas, Chapecoense e Coritiba.

Com um dos melhores saldo de gols da competição — divide a quinta posição deste ranking com o Coritiba, ambos com quatro —, o Ceará tem potencial para se ajustar e encontrar o equilíbrio necessário para decolar na Série B. Para facilitar isso, a diretoria alvinegra tem uma janela de transferências se aproximando – começa no dia 10 de julho e se encerra em 2 de setembro — e precisa ser pontual nos reforços para colocar o time nos trilhos rumo ao acesso.

Série B: melhores ataques

Santos: 17 gols

Goiás: 16 gols

Ceara: 15 gols

Série B: melhores defesas

Goiás, Avaí e Operário: 5 gols



Coritiba - 6 gols



Mirassol 7 gols



América-MG; Chapecoense e Paysandu - 8 gols



Sport - 9 gols



Botafogo-SP; CRB; Novorizontino e Santos - 10 gols



Ceará e Amazonas - 11 gols

Saldo de gols



Goiás: 11 gols Santos: 7 gols

América: 6 gols

Mirassol: 5 gols

Ceará e Coritiba: 4 gols



Justiça determina nova data para assembleia de votação do novo estatuto do Ceará

Após a votação do projeto do novo estatuto do Ceará ser adiada por decisão da juíza Antonia Dilce Rodrigues Feijão, na última terça-feira, 11, o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho determinou ontem que o presidente da diretoria executiva do clube, João Paulo Silva, realize o rito neste fim de semana, sujeito a multa de R$ 100 mil caso não seja cumprida a ordem judicial.

O desembargador estabeleceu o prazo de três dias para a realização da Assembleia Geral, ou seja, o rito deve acontecer até o próximo domingo, 16. Anteriormente marcada para acontecer na terça-feira, 11, a votação foi adiada por motivos de “logística apropriada” e segurança dos envolvidos, sendo remarcado para o dia 21 deste mês, nos mesmos moldes anteriormente definidos.



Um dos pontos levantados pelo desembargador para a decisão tomada foi o tempo considerado hábil para a realização da logística para o rito, visto que o edital da Assembleia Geral foi publicado no início do mês.

“Acresço ainda que, se não houve a ‘logística apropriada’, tal fato deve ser imputado à inércia do agravado, pois, fazendo publicar o edital de convocação no dia 1º de junho de 2024, teve dez dias para providenciá-la”.

Confira o deferimento da Justiça:



"Ex positis, presentes os pressupostos da plausibilidade do direito invocado e o perigo na demora da almejada prestação jurisdicional (art. 300, do CPC), defiro parcialmente a suspensividade recursal para determinar ao Presidente Executivo do Ceará Sporting Club, que após intimado, convoque e promova, no prazo subsequente de três (03) dias corridos, obedecendo o rito indicado na Resolução 001/2024, a votação da proposta de alteração do Estatuto Social, sob pena de multa outrora fixada na instância a quo"

Divergência interna

Nos últimos meses, a mudança no atual estatuto do clube tem sido pauta entre conselheiros e dirigentes do Vovô. Pontos importantes como SAF, remuneração dos dirigentes e voto do sócio-torcedor têm sido debatidos e gerado divergências.

As chapas de situação e oposição têm levantado seus pontos para a aprovação ou não do novo estatuto — o segundo grupo tenta aprovar o novo estatuto, enquanto a atual gestão tenta manter ou pelo menos mudar alguns artigos.

Na última segunda, 10, João Paulo Silva divulgou uma carta em que elenca alguns pontos aos quais os torcedores têm de ficar "em alerta" quanto ao novo estatuto, como exigências para eventual transformação em SAF e diretoria remunerada.