Ceará viaja para enfrentar Brusque com Richard e Matheus Felipe, mas sem Jonathan

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Matheus Felipe voltou a ser relacionado para jogo contra o Brusque

O Ceará embarcou no início da tarde de ontem rumo a Santa Catarina, onde enfrentará o Brusque, no Estádio Hercílio Luz, amanhã, às 16 horas, pela 10ª rodada da Série B. A grande novidade para enfrentar o time catarinense fica por conta das presenças de Richard e Matheus Felipe, além da ausência de Jonathan entre os relacionados.

O goleiro alvinegro foi desfalque no último confronto, na derrota diante do Vila Nova, segunda-feira, 10, devido a um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, enquanto o zagueiro era baixa desde o embate contra o Operário, há mais de um mês. Já o jovem zagueiro Jonathan fica fora em meio ao interesse do Cruzeiro em contratá-lo.

Com as voltas e o desfalque, o setor defensivo do Vovô passará por mudanças, visto que Jonathan vinha formando o trio de zaga com David Ricardo e Jean Irmer. Sem o jovem, Matheus Felipe e Ramon Menezes devem disputar a vaga, enquanto Richard e Jean — que estava suspenso na última partida — devem voltar à onzena titular.

Visando o próximo duelo, o técnico Vagner Mancini comandou uma atividade antes do embarque, na manhã de ontem. O elenco alvinegro realizou um trabalho tático e treinou bolas paradas.

O confronto contra o Brusque pode levar o Ceará a entrar novamente no G-4 da Segundona. Atualmente em sétimo lugar, a dois pontos de distância da zona de acesso, o Vovô pode até mesmo alcançar a liderança da competição a depender dos resultados restantes da 10ª rodada da Série B.

Caso vença em Santa Catarina, o Alvinegro irá a 18 pontos, mesma pontuação do líder América-MG. Os demais times do G-4 — Goiás, Mirassol e Avaí, respectivamente — têm 17 e, caso tropecem em seus jogos, podem ser ultrapassado pelo Ceará.

O jogo contra o time catarinense será o primeiro de três duelos contra times da segunda metade da tabela da Série B que o Vovô terá até o final do mês. Brusque, Ponte Preta e Ituano, atuais 19º, 14º e 18º colocados na Série B, serão oponentes do Ceará, que também enfrentará o Sport em junho.

Destes confrontos diante de times da parte de baixo da tabela, dois serão disputados como visitante — contra Brusque e Ponte Preta —, dando a oportunidade do Vovô melhorar o aproveitamento fora de casa. Até agora, o time comandado por Vagner Mancini só conquistou quatro pontos de 12 disputados longe de Fortaleza.



Se não quiser se distanciar do G-4, o Vovô precisa pontuar diante do Brusque e torcer para que os times acima tropecem em seus confrontos na rodada.