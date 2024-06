Com poucos gols, ataque do Fortaleza vira alvo de alerta no Brasileirão

Foto: Ithalo Silva/CBF Vojvoda busca ajustes no setor ofensivo do Leão

Conhecido por ser um time intenso e ofensivo, o Fortaleza não vem seguindo seu DNA na atual edição do Campeonato Brasileiro Série A. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda assinalou apenas seis gols em sete jogos que disputou na competição nacional.

Com uma média inferior a um tento por partida, o Leão do Pici vai precisar melhorar o desempenho do ataque para fazer uma campanha mais sólida na elite. A prova da deficiência ofensiva é a derrota diante do Bahia, na noite da última quinta-feira, 13, em Salvador.

No jogo, o time cearense até criou chances, mas não conseguiu ter êxito e falhou frente à meta adversária, defendida por Marcos Felipe. A maior das oportunidades, inclusive, foi desperdiçada nos minutos finais por Machuca, quando o Fortaleza já perdia por 1 a 0.

"A gente fez um bom jogo, mas sabíamos que só jogar bem, só ter bola e ameaçar a equipe deles não iria nos trazer o resultado. Conversamos isso no intervalo, que queríamos transformar o bom jogo em três pontos, mas não conseguimos", disse o volante Pedro Augusto em entrevista ao fim do duelo.

É fato que o Tricolor tem tido dificuldade de converter as oportunidades criadas. Atrás apenas do São Paulo no quesito, o Fortaleza acumula 11 grandes chances perdidas nas sete partidas que jogou no Brasileirão, de acordo com o FootStats.

Renato Kayzer e Moisés, com cinco e quatro gols perdidos, respectivamente, são os jogadores com números mais acentuados no quesito negativo, segundo o site de estatísticas. O camisa 79 do Fortaleza só fica atrás de Rafael Borré, do Internacional, e Júnior Santos, do Botafogo.



Vale lembrar que, na competição nacional, nenhum do jogador do Leão alcançou dois ou mais tentos. Na temporada, a esperança de gols passa por Lucero, que soma 15 no ano, e a dupla Moisés e Yago Pikachu, empatados com 10 tentos.

Ciente da cobrança que tem em fazer a equipe funcionar, Vojvoda agora precisa potencializar seu ataque. Lucero, Moisés e Pikachu devem seguir sendo as peças de confiança do técnico. No entanto, o comandante também terá a missão de recuperar alguns atletas que não vêm desempenhando em bom nível na temporada, como Machuca e Pedro Rocha. Marinho, entregue ao departamento médico, também entra na lista.

Já Breno Lopes vem se mostrando uma boa alternativa pela ponta esquerda. Contratado junto ao Palmeiras, o jogador já contribuiu com duas assistências desde que chegou ao Pici e ainda acumula boas atuações.

Se o ataque tem deixado a desejar na Série A, a defesa tem funcionado bem e figura entre as menos vazadas da competição, com apenas cinco gols sofridos.

Com pouco tempo para ajustes, o Fortaleza já volta a campo amanhã, às 18h30min (horário de Brasília), para medir forças contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, em jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Cobiçado, goleiro Santos, do Fortaleza, entra na mira do Santos

Com apenas quatro partidas disputadas pelo Fortaleza em 2024, o experiente goleiro Santos entrou no radar de equipes brasileiras e tem recebido sondagens a pouco menos de um mês da abertura da próxima janela de transferências. Além do Corinthians, o Santos também consultou a situação do "xará". Há também outros interessados com conversas em andamento.

A exemplo do Timão, o clube da Vila Belmiro quis entender a possibilidade e as condições de uma negociação. O camisa 23 tem contrato com o Tricolor até o final de 2026 e foi adquirido por 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões na cotação da época).

Após acordo entre o Leão e o Flamengo, o arqueiro paraibano de 34 anos chegou ao Pici em janeiro para disputar posição com João Ricardo, mas viu o camisa 1 se manter firme na meta com boas atuações. Santos entrou em campo quatro vezes, todas na campanha do tricampeonato da Copa do Nordeste: vitórias sobre River-PI e Altos-PI e empates com Sport e Botafogo-PB. Foram 323 minutos jogados e três gols sofridos.

A trajetória vitoriosa no futebol e o pouco espaço no Fortaleza o tornam uma opção interessante para clubes que procuram goleiro para a sequência da temporada, caso dos rivais paulistas.

Pelo investimento realizado e pela qualidade do jogador, o Tricolor entende que o camisa 23 ainda pode ganhar espaço no time de Vojvoda, até pela longa duração do contrato, e só pretende vendê-lo em caso de boa proposta.

Até o momento, ainda não houve oferta por Santos, apenas sondagens ao Tricolor e ao estafe do jogador, o que é considerado natural neste momento da temporada. A próxima janela de transferências será aberta em 10 de julho e seguirá até 2 de setembro.

A carreira de Santos

Cria do Athletico-PR, o goleiro paraibano defendeu o Furacão de 2011 a 2022 e disputou 258 jogos, conquistando três títulos do Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), dois da Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e um da Copa do Brasil (2019). Além disso, foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021.

Ainda em 2022, rumou para o Flamengo. Logo na primeira temporada, assumiu a condição de titular, atuando em 37 partidas, e levantou as taças da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, jogou 26 vezes, sofreu oscilações e acabou perdendo espaço no elenco.