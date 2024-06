Ferroviário visita o Athletic por primeira vitória fora de casa na Série C

Foto: Lucas Emanuel/FCF Ciel é uma das esperanças de gol do Tubarão

Após ter a sequência de vitórias interrompida pelo líder Botafogo-PB, o Ferroviário volta a campo na noite de hoje, às 19h30min, pela nona rodada da Série C, buscando ser um visitante incômodo ao Athletic Club-MG, que vem dificultando esta missão para os times que o enfrentam em seus domínios.

Jogando em casa, o atual vice-líder da Terceirona não perde há nove partidas. Por sua vez, a equipe de Paulinho Kobayashi tenta vencer pela primeira vez longe de Fortaleza no torneio para se distanciar da zona de rebaixamento.

Antes de sofrer o revés da rodada passada, o escrete coral havia conseguido as duas primeiras vitórias na competição, sobre Floresta e Londrina. Contudo, a partida em que a equipe mais criou chances foi justamente na derrota para o Belo, quando enfrentava o adversário considerado o mais difícil do recorte.

"A gente fica triste de perceber que nossa equipe jogou melhor e não conseguiu o resultado. [...] Estamos numa fase de reconstrução da equipe, fico feliz pelo empenho dos jogadores. [...] Nosso time já mostrou personalidade. Aos poucos vamos encaixar, é questão de tempo. Conseguimos vitórias em dois jogos em casa e agora precisamos do equilíbrio", avaliou Kobayashi.

Ciente da dificuldade de enfrentar o Athletic, o treinador lamentou as ausências que terá no confronto, mas reiterou que a equipe precisa se recuperar o quanto antes para seguir evoluindo na competição nacional. O Tubarão não contará com Alisson e Igor Dutra, expulsos no último jogo. Wesley também deve ser desfalque após sair lesionado.

Além das baixas temporárias, o Ferroviário teve a saída de três jogadores do plantel nesta semana: o meia Felipinho não vinha sendo utilizado e pediu para deixar o clube, o goleiro Rafael Mariano sinalizou problemas pessoais ao departamento de futebol, e Léo Rafael será devolvido ao Ceará após episódio de indisciplina.

Kobayashi conta com os retornos de Mattheus Silva e Gabryel, com isso, deve iniciar no esquema 3-5-2. Por sua vez, o técnico Roger Rodrigues terá o retorno de Djalma, que cumpriu suspensão na vitória por 3 a 2 sobre o Volta Redonda.

No Athletic, o principal destaque fica por conta do artilheiro Jonathas, que lidera em gols na Série C. O atacante tem passagens por Cruzeiro, Corinthians, Real Sociedad-ESP e Hannover-ALE. A partida marca, inclusive, o confronto do ataque mais efetivo (18 gols dos mineiros) contra o terceiro pior em rendimento (6 tentos dos cearenses).

Athletic-MG x Ferroviário

Athletic Club 4-4-2: Glauco Tadeu; Ynaiã, Edson Miranda e Yuri; Wellington, Djalma, Diego Fumaça e Paul Villero; Jonathas e David Braga. Téc: Roger Rodrigues

Ferroviário 3-5-2: Douglas Dias; Naldo, William Rocha e Renan Luiz; Marcelinho, Lincoln (Marciel), Ralph e Romarinho; Vinícius Alves (Gabryel Martins) e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi



Local: Arena Sicredi - Sao Joao del Rei - MG

Data: 15/6/2024

Horário: 19h30min

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf/MS

Assistentes: Marcelo Grando/MS e Luiz Fernando Viegas Colete/MS