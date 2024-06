Justiça intima presidente do Ceará a realizar votação do novo estatuto até segunda-feira, 17

Foto: Reprodução/Ceará SC Fachada da sede do Ceará Sporting Club

O imbróglio judicial envolvendo a votação do novo estatuto do Ceará segue ganhando novos capítulos. Na tarde de ontem, o presidente da diretoria executiva do Vovô, João Paulo Silva, foi intimado de forma virtual pelo Tribunal de Justiça do Estado a realizar a Assembleia Geral de votação do novo estatuto do clube em até três dias corridos, ou seja, até a próxima segunda-feira, 17.

O documento também especifica que a decisão deverá ocorrer seguindo o rito decidido por conselheiros em assembleia realizada no último sábado, 8, conforme anteriormente determinado pela Justiça.

O não-cumprimento da determinação poderá acarretar em pagamento de multa fixada de R$ 100 mil ou até mesmo "medidas administrativas e judiciais cabíveis à espécie".

Deste modo, a votação deverá ocorrer na próxima segunda-feira, 17, às 19 horas — com segunda convocação às 19h30min e encerramento às 21 horas —, na sede do Alvinegro, e com modelo nominal e aberto, com quórum de aprovação por maioria simples, e a presença de torcedores, conforme determinado judicialmente.



Anteriormente, após a decisão do rito no dia 8 de junho, a votação ocorreria na terça-feira, 11, mas a data foi adiada por determinação da Justiça após solicitação do Ceará sob a alegação de que o clube pudesse "de forma prudente, organizar o evento, visando garantir a segurança do público presente, cumprindo todas as exigências dos órgãos que trabalham na segurança pública em eventos envolvendo times de futebol e suas torcidas", conforme explicou o documento expedido pela juíza de direito Antônia Dilce Rodrigues Feijão. Deste modo, o Vovô havia divulgado na última quarta, 12, um edital marcando o momento para o dia 21 de junho.



Imbróglio entre situação e oposição na votação

Uma das principais pauta na votação do novo estatuto do Ceará é a abertura de voto para sócios que possuírem adimplência com os planos acima de 24 meses. Outros pontos do documento têm, entretanto, gerado um grande imbróglio político no clube entre oposição e situação.

As partes têm divergido de maneira mais efusiva desde as apresentações das emendas. De um lado, a situação se põe crítica ao novo estatuto, enquanto a oposição defende que o texto logo seja aprovado. Os embates, que já foram para vias judiciais, tiveram novos episódios na última segunda, 10, quando o presidente do Alvinegro, João Paulo Silva, se pronunciou por meio de uma carta aberta para a torcida do Vovô com o intuito de acentuar aos torcedores que na votação do novo estatuto do time "o que está em risco é o futuro do Ceará".



Em um longo documento, o mandatário chamou a atenção para pontos do documento que abordam SAF e diretoria remunerada, assuntos também acentuados pelo diretor cultural e ex-diretor jurídico do Alvinegro de Porangabuçu, Anacleto Figueiredo, em entrevista ao programa Esportes do POVO na terça-feira, 11.

O presidente do conselho deliberativo, Herbet Gonçalves, também concedeu entrevista ao Esportes do POVO, quando frisou que o presidente do clube" não tem as rédeas" sobre voto do sócio-torcedor e desabafou sobre os ataques que tem sofrido dos conselheiros contrários ao novo estatuto.