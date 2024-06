Ceará visita Brusque em SC e almeja retorno ao G-4 da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Felipe retorna à zaga alvinegra após lesão

O Ceará visita o Brusque hoje, às 16 horas, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para retornar ao G-4 da competição nacional, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer e torcer pelos tropeços de Goiás e Mirassol ou Sport — estes dois últimos se enfrentam. Atualmente, ocupa a 8ª colocação, com 15 pontos.

O Vovô busca ainda melhorar o desempenho como visitante na Segundona: em quatro partidas, registra uma vitória, um empate e duas derrotas. O último revés foi contra o Vila Nova, na última segunda-feira, 10, por 3 a 2. Diante do Brusque, porém, o Ceará tem 100% de aproveitamento. Foram três confrontos, com três vitórias alvinegras, todas pela Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o volante Jean Irmer valorizou o desempenho do Alvinegro na Série B após nove rodadas, destacando a importância de estar próximo do G-4.

“O mais importante nesse momento é estar no pelotão da frente, estar lá em cima brigando. […] Eu vejo, sim, a nossa equipe pronta para brigar pelo G-4. Vejo, sim, o Ceará como um forte candidato ao acesso e, se eu estivesse do outro lado, eu veria como uma equipe chata de se enfrentar. Nosso time, tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva, todo mundo se ajuda. Nossos zagueiros ajudam na criação e os atacantes ajudam marcando e recompondo para facilitar o nosso trabalho lá atrás”, disse o meio-campista.

Diante do Brusque, Vagner Mancini terá os retornos do goleiro Richard e do zagueiro Matheus Felipe, que devem assumir, respectivamente, as vagas de Bruno Ferreira e Jonathan, este negociado em definitivo com o Cruzeiro por R$ 8,25 milhões.

Além do jovem defensor, que já nem viajou com a delegação, o treinador ainda não poderá contar com três atletas: o lateral-esquerdo Paulo Victor, suspenso, o volante Richardson e o ponta-direita Facundo Castro.

O Brusque, por sua vez, vive momento delicado na temporada. Sem vencer há 10 partidas, sendo oito pela Série B, amarga a vice-lanterna, com apenas seis pontos conquistados em nove duelos. A única vitória do Quadricolor na Segundona aconteceu no dia 23 de abril, contra o Mirassol. Desde então, registrou três empates e cinco derrotas. Na competição, sofreu 16 gols, tendo a 3ª pior defesa.

Para o duelo, o técnico Luizinho Vieira terá o desfalque de cinco atletas: os laterais-direito Cristovam, Matheus Pivô e Ronei e os atacantes Olávio e Queiróz. Os pontas Keké e Paulinho Mocellin voltam a ficar à disposição da comissão técnica do time catarinense. Devido à indisponibilidade dos laterais-direito, Luizinho deverá escalar o Brusque com o zagueiro Éverton Alemão improvisado.

Brusque x Ceará

Brusque

4-3-3: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Wallace, Maurício e Alex Ruan; Potiguar, Serrato (Jhemerson) e Anderson Rosa; Dentinho, Osman e Diego Mathias (Paulinho Moccelin). Téc: Luizinho Vieira

Ceará

4–3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe (Ramon Menezes), David Ricardo e Matheus Bahia; Jean Irmer, De Lucca e Lourenço; Aylon, Erick Pulga e Facundo Barceló. Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Hercílio Luz, em Itajaí/SC

Data: 16/6/2024

Horário: 16 horas

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Rafael Tadeu Alves de Souza/SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: Band, Canal GOAT, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO