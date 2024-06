Espanha resolve jogo no 1º tempo, bate Croácia e abre Euro com vitória convincente

Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP Jogadores da seleção espanhola comemoram gol

A Espanha não encontrou dificuldades para derrotar a Croácia por 3 a 0, ontem, no estádio Olímpico de Berlim, pelo Grupo B da Eurocopa.

Diferentemente dos últimos dois encontros entre as seleções, quando o equilíbrio predominou nos empates no tempo regulamentar tanto na decisão da Liga das Nações de 2022 quanto nas oitavas de final da última Eurocopa (a equipe vermelha levou a melhor em ambas), os espanhóis precisaram de apenas 45 minutos para definir o triunfo.

O ponta Lamine Yamal, de apenas 16 anos, e o meio-campista Fabián Ruiz, que participou dos três gols, destacaram-se com a camisa de La Roja. Yamal se tornou o mais jovem atleta a atuar em uma partida da Eurocopa, superando o polonês Kozlowski, que havia atuado com 17 anos. Do lado croata, Modric teve atuação apagada e foi substituído por Pasalic aos 19 minutos do segundo tempo.

A superioridade espanhola ficou evidente já nos primeiros minutos de bola rolando, quando o esquadrão do técnico Luis de la Fuente pressionou o adversário, mas sem ameaçar a meta do goleiro Livakovic.

Os croatas conseguiram aumentar a posse de bola e tirar a velocidade do jogo, que ficou truncado no meio de campo até os 28 minutos, quando Morata recebeu o passe em profundidade de Fabián Ruiz, no meio da defesa, e bateu na saída de Livakovic para colocar a Espanha à frente no placar. O sétimo tento do camisa 7 em Eurocopas o deixou atrás apenas de Cristiano Ronaldo (14) e Platini (9) na artilharia da competição.

A Croácia sentiu o golpe e, três minutos depois, Fabián Ruiz, na meia-lua, aproveitou o passe de Pedri, cortou Modric e Brozovic na área e arrematou no canto esquerdo para ampliar: 2 a 0.

Em desvantagem, a Croácia respondeu rapidamente e passou a dominar as ações. Brozovic, Majer, Gvardiol e Kramaric criaram boas oportunidades de vazar o goleiro Unai Simón. Quando parecia que os croatas reduziriam a diferença, Carvajal jogou um balde de água fria, nos acréscimos do primeiro tempo: após cobrança de escanteio de Fabián Ruiz, o jovem Yamal cruzou a bola no meio da área e o experiente lateral apareceu sozinho para, com o pé direito, tocar para a rede.

Na etapa final, a Croácia foi para o ataque, enquanto os espanhóis se fecharam e buscaram ampliar a elástica vantagem nos contragolpes, explorando principalmente a velocidade de Yamal pela direita do setor ofensivo.

Com o jogo aberto dos dois lados, aos 6 minutos, Yamal recebeu o passe de Pedro do lado direito da área e bateu cruzado, exigindo excelente defesa de Livakovic. Aos 9, a defesa espanhola tirou em cima da linha o chute de Stanisic.

Aos 32, Rodri cometeu pênalti em Petkovic. Unai Simón defendeu a cobrança, mas Petkovic recebeu de Perisic, no rebote, e mandou para a rede. O árbitro, no entanto, anulou o gol por invasão de Perisic na área antes da batida.

A Croácia seguiu insistindo atrás de seu gol, especialmente com Perisic, sem sucesso. Nos minutos finais, a partida esfriou e o placar seguiu inalterado: 3 a 0. Na próxima quarta-feira, 19, às 10 horas (horário de Brasília), a Croácia busca a reabilitação contra a Albânia, em Hamburgo, pela 2ª rodada. Na quinta-feira, 20, a Espanha faz o aguardado confronto com a Itália, às 16 horas, em Gelsenkirchen.

Suíça vence sem sustos

A Suíça confirmou o favoritismo e iniciou a Eurocopa com vitória sobre a Hungria por 3 a 1, no RheinEnergieStadion, em Colônia. Um dos gols da partida foi marcado por Embolo, do Monaco, por cobertura, já nos minutos finais do duelo.

Com a vitória, a Suíça não deixa a Alemanha escapar do radar. Os alemães inauguraram o torneio com goleada sobre a Escócia por 5 a 1 e assumiram a liderança do Grupo A, com três pontos, assim como os suíços, que buscam superar a campanha de 2021, quando conseguiram chegar até as quartas de final.

O início de jogo da Suíça foi de domínio total, tanto que o placar foi inaugurado com 12 minutos. Duah recebeu belo passe de Aebischer e tocou na saída do goleiro para estufar as redes. Vargas teve, aos 19, uma chance clara de fazer o segundo, após receber um "presente" do defensor, mas parou em uma defesa espetacular de Gulácsi.

Apesar de estar atrás do placar, a Hungria optou por não se arriscar, mas acabou sofrendo o segundo gol. Aos 44, Aebischer arriscou de fora da área para fazer 2 a 0, sem dar tempo para uma reação imediata dos húngaros.

A Hungria voltou com uma postura totalmente diferente no segundo tempo e passou a ameaçar a Suíça, que mostrou certa indecisão sobre se defender ou atacar com mais agressividade. Com isso, a equipe húngara conseguiu diminuir aos 20. Szoboszlai colocou a bola na pequena área e Varga cabeceou para o fundo das redes.

O gol motivou ainda mais a seleção da Hungria, que pressionou a Suíça e esteve muito perto de empatar a partida, mas Embolo resolveu decidir para os suíços. O jogador do Monaco, que havia saído do banco de reservas, fez um lindo gol por cobertura, aos 47, para selar a vitória de sua equipe. Antes do chute, perdeu até a proteção da coxa pelo meio do caminho.

A Hungria volta a campo na quarta-feira, às 13 horas (de Brasília), para enfrentar a Alemanha, em Stuttgart. No mesmo dia, às 16 horas, a Suíça pega a Escócia, novamente em Colônia.



No terceiro e último jogo do dia, a Itália bateu a Albânia por 2 a 1. Todos os tentos foram marcados com menos de 20 minutos: Bajrami abriu o placar na primeira volta do ponteiro, e Bastoni e Barella garantiram a virada italiana.