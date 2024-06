Fortaleza visita Cuiabá na Arena Pantanal e busca regularidade na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Felipe Jonatan assumiu vaga de titular na lateral do Leão

Dois dias após ser derrotado pelo Bahia na Arena Fonte Nova, o Fortaleza volta a atuar fora de casa pela Série A. Hoje, o Tricolor do Pici vai até a Arena Pantanal, em Mato Grosso, onde irá enfrentar, às 18h30min (horário de Brasília), o Cuiabá, pela 9ª rodada do certame nacional.

O embate marca duas lutas distintas. Enquanto o Leão, com dez pontos conquistados, vai em busca do terceiro triunfo na competição para se aproximar da briga pelo G-6, o Dourado quer os três pontos para sair da zona de rebaixamento, onde ocupa a penúltima colocação, com apenas quatro pontos somados.



Para alcançar o objetivo, o Fortaleza terá que melhorar os números no Brasileirão e também superar as próprias atuações como visitante diante do Cuiabá. Após o revés contra o Esquadrão de Aço na rodada passada, o Tricolor do Pici acumula estatísticas negativas no torneio, com baixa posse bola, menor número de passes certos e segundo maior índice de chances claras de gol perdidas, de acordo com o site de dados SofaScore. Para completar, o ataque anotou apenas seis gols em sete partidas.

Além disso, atuando em Mato Grosso diante do Dourado, o Leão possui apenas duas vitórias no histórico geral, sendo a última delas em 2022. Este, inclusive, foi o único triunfo da equipe cearense sobre o Cuiabá na Série A: os outros cinco embates acabaram com resultado positivo do time do Mato Grosso.

Para superar os dois aspectos, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá desfalque por suspensão, mas o time possui baixas por lesão, além dos estrangeiros convocados pelas seleções nacionais para a Copa América. Kervin Andrade está nos Estados Unidos integrando a delegação da Venezuela nos treinamentos. Além dele, Kuscevic está defendendo o Chile.

Do departamento médico, Marinho e Moisés se recuperam de estiramento muscular nas coxas direita e esquerda, respectivamente, enquanto Calebe faz trabalho de transição após um edema muscular na coxa esquerda e voltará a estar disponível para treinar com o grupo tricolor na próxima semana, conforme projeção de Vojvoda.

Do lado do Cuiabá, para a busca pela saída do Z-4, há apenas um desfalque certo: o zagueiro Marllon, que irá cumprir suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo.

Os meio-campistas Filipe Augusto e Lucas Fernandes podem surgir como opção para o técnico Petit, já que ambos estão em transição física, mas não estão confirmados entre os relacionados. O que o treinador tem como certo de retorno é o lateral-direito Matheus Alexandre, que cumpriu suspensão na rodada passada da Série A.

Cuiabá x Fortaleza

Cuiabá

4-3-3: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Téc: Petit

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá/MT

Data: 16/6/2024

Horário: 18h30min (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes/GO

Assistentes: Leone Carvalho Rocha/GO e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-VAR-Fifa/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO