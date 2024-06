Após primeira vitória, Floresta encara Náutico e tenta sair da lanterna da Série C

Foto: Lucas Emanuel/FCF Jogadores do Floresta comemoram gol no jogo Floresta x Ferroviário, no PV, pelo Campeonato Brasileiro Série C 2024

Depois de enfim conquistar os primeiros três pontos na atual edição da Série C, o Floresta volta a campo após intervalo de uma semana e encara hoje, a partir das 20 horas, o Náutico, nos Aflitos, no Recife (PE), pela nona rodada.

O Lobo da Vila, que figura na zona de rebaixamento da Terceirona desde a segunda rodada e se tornou o último colocado na rodada seguinte, mira pontuar no duelo nordestino para sair da incômoda lanterna.

Com o empate do CSA, um novo triunfo, no mínimo, já tiraria a equipe cearense do 20º lugar. O Verdão ainda não empatou na competição: soma uma vitória e sete derrotas em oito compromissos.

Os reveses foram diante de Botafogo-PB (2 a 1), Volta Redonda (2 a 1), Ferroviária (4 a 1), Remo (1 a 0), Figueirense (2 a 0), Ferroviário (2 a 1) e ABC (1 a 0). Os três primeiros foram ainda sob o comando de Felipe Surian, que foi demitido e deu lugar ao experiente Marcelo Cabo, agora responsável pela missão de tentar evitar a queda do Floresta.

O único triunfo da equipe foi na rodada passada, quando bateu o Confiança por 1 a 0, no PV, com gol do atacante Romarinho. Apesar de o resultado não mexer na posição da tabela, aumenta a confiança para a sequência da competição e diminui a distância para os concorrentes do Z-4.

"Agora a gente pega um adversário que perdeu no último jogo (empatou em 2 a 2 com o Caxias), está trocando de treinador, mas o mais importante é a gente ter convicção naquilo que a gente vem fazendo, que está lá no dia a dia sabe. [...] O importante é que essa vitória seja um divisor de águas para a gente dentro da competição", projetou o técnico Marcelo Cabo.

Adversário do Lobo, o Náutico vive momento de instabilidade e faz campanha irregular na Série C, apesar de ser um dos candidatos ao acesso. Em sete partidas foram duas derrotas, dois empates e três derrotas.

O tropeço em casa diante do Caxias, no último jogo, provocou a demissão do técnico Mazola Júnior. Bruno Pivetti assumiu o comando do Timbu e estreará diante do Floresta.

O novo treinador contará com os retornos dos laterais Diego Matos e Danilo Belão, além do volante Marco Carvalho. O meio-campista Sousa, suspenso, será desfalque nos Aflitos.