Fortaleza é atropelado pelo Cuiabá e leva goleada histórica na Série A por pontos corridos

Foto: AssCom Dourado Dourado construiu o placar elástico sobre o Leão ainda no primeiro tempo

Irreconhecível, o Fortaleza foi goleado pelo Cuiabá por 5 a 0, ontem, na Arena Pantanal. Foi a pior derrota do Tricolor na história do Brasileirão por pontos corridos. Clayson, Ramon, Jonathan Cafu, Pitta e Fernando Sobral, ex-Ceará, foram os autores do gols — quatro deles ainda no primeiro tempo.

O Leão do Pici não terá muito tempo para digerir o amarga placar. Na próxima quarta-feira, 19, às 20 horas, na Arena Castelão, já recebe o Grêmio, pela 10ª rodada da Série A.

A palavra que pode resumir o primeiro tempo tricolor é "atônito". Foi assim que a equipe de Vojvoda se mostrou ao longo dos 45 minutos iniciais. Os cearenses não conseguiram suportar os 10 minutos de pressão na Arena Pantanal. O Dourado, por outro lado, aproveitou a apatia.

Com este cenário, não demorou muito para o Leão do Pici sofrer gols, já que, aos quatro minutos, Clayson chutou e João Ricardo não conseguiu evitar. O ímpeto dos donos da casa continuava. Tanto que, aos 10, depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Ramon, que, de bate-pronto, mandou sem chances para o arqueiro tricolor, aumentando o placar.

O Tricolor do Pici buscou ter mais a posse, no entanto, sem conseguir criar lances que assustassem. Pelo contrário, o Cuiabá seguiu firme em busca de ampliar a margem do placar. Vojvoda, vendo o que acontecia, mexeu logo com 24 minutos, tirando Matheus Rossetto e colocando em campo Renato Kayzer. A alteração, todavia, não surtiu efeito.

O contexto da partida era desfavorável. E o roteiro de filme de terror para os tricolores estava apenas no início. Aos 36, João Ricardo saiu de forma desastrosa do gol, e Jonathan Cafu aproveitou, anotando o terceiro.

Nos acréscimos, uma confusão generalizada. Kayzer empurrou o técnico do Dourado, Petit, e acabou sendo expulso. O banco do Cuiabá reagiu e começou o empurra-empurra. Na briga, Brítez também tomou o vermelho, tal qual o treinador mato-grossense, após análise do VAR.

O bate-boca seguiu no túnel e o seguranças tiveram que conter. Após esse ocorrido, a bola voltou a rolar — e o desespero tricolor também. Já que Pitta ganhou a disputa de corpo com Cardona, e aos 52, aumentou o prejuízo.

No 9 contra 11, a situação ficou complicada para o escrete vermelho-azul-e-branco. Os donos da casa aproveitaram logo a superioridade no início do segundo tempo. Depois de cruzamento, a bola tocou na mão de Tinga. No primeiro momento, o árbitro não marcou. Mas o VAR chamou e o pênalti foi assinalado.

Fernando Sobral entrou e marcou o quinto gol. Com o duelo nas mãos, coube ao Cuiabá controlar as ações. O Tricolor se mostrava abatido e sem forças para descontar o enorme prejuízo na região Centro-Oeste do País.

Com isso, sem mais grandes oportunidades, a goleada acachapante a histórica foi confirmada. Um dia para ser esquecido pelos leoninos.

Cuiabá 5x0 Fortaleza

Cuiabá

4-3-3: Walter; Matheus Alexandre, Empereur, Bruno Alves e Ramon (Rikelme); Lucas Mineiro (Filipe Augusto), Denílson (Lucas Fernandes) e Max (Sobral); Jonathan Cafú, Clayson e Pitta (André Luis). Téc: Petit

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Rossetto (Renato Kayzer), Zé Welison (Hercules) e Pochettino (Lucas Sasha); Pikachu, Breno Lopes (Kauan) e Lucero (Pedro Augusto). Téc: Vojvoda

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá/MT

Data: 16/6/2024

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moras/GO

Assistentes: Leone Carvalho Rocha/GO e Schumacher Marques Gomes/PB

Gols: 4min/1ºT - Clayson, 11min/1ºT - Ramon, 33min/1ºT - Jonathan Cafu, 52min/1ºT - Pitta e 8min/2ºT - Fernando Sobral

Cartões amarelos: Max (CUI); Zé Welison e Breno Lopes (FOR)

Cartões vermelhos: Brítez e Renato Kayzer (FOR)