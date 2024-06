Ceará não aproveita sequência fora de casa e se afasta do G-4 da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2024: Vagner Mancini. Ceará x CRB. Estádio Presidente Vargas. Campeonato brasileiro série B.

O Ceará retornou a Fortaleza na tarde de ontem após perder para o Brusque por 1 a 0, em Itajaí (SC). As vitórias contra Chapecoense e Coritiba, ambas dentro de casa, impulsionaram o Alvinegro de Porangabuçu para o G-4 da Série B, mas as derrotas recentes longe do Castelão distanciaram o Vovô da zona de acesso para a Primeira Divisão.

Contra Vila Nova-GO e Brusque, como visitante, o Ceará não conseguiu pontuar, caiu para a nona posição e viu a diferença para o grupo dos quatro primeiros colocados aumentar para três pontos.

Havia uma expectativa de que o Vovô pudesse confirmar a boa fase conquistando pontos — e até mesmo vitórias — como visitante. No entanto, a esperança não se concretizou, e o Alvinegro manteve a má campanha jogando fora de casa: apenas uma vitória como visitante na Série B de 2024. Em cinco jogos foram três derrotas, um empate e o único triunfo, que foi sobre o Novorizontino.

Na partida contra o time goiano, o Ceará chegou a estar atrás do placar duas vezes e buscou o empate, mas uma penalidade no final decretou o revés por 3 a 2.

Diante do Quadricolor catarinense, que vinha de uma sequência de dez partidas sem vitória, o Vovô esperava trazer para a capital cearense pelo menos um ponto dos seis disputados fora de casa, mas isso também não ocorreu.

Em mais um jogo abaixo tecnicamente, desta vez sem a presença do técnico Vagner Mancini, expulso contra o Vila Nova, e do zagueiro Jonathan, vendido ao Cruzeiro, o Ceará pouco produziu e saiu de campo derrotado.

A partida em Santa Catarina registrou também a segunda em que o Vovô passou em branco nesta Série B. Anteriormente, no empate em 0 a 0 contra o Operário, também fora de casa, o ataque também não balançou as redes.

Estacionado nos 15 pontos, o Ceará agora inicia sua preparação para a partida diante do Sport, adversário direto na disputa pelo acesso. Em confronto pelas quartas de final da Copa do Nordeste, em abril, o Alvinegro saiu derrotado e eliminado da competição regional pelo placar de 2 a 1.

Agora na Segundona, o Vovô terá a oportunidade de encarar novamente o rival nordestino e somar pontos importantes na busca pelo acesso. O duelo acontece na próxima quinta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão.