Fortaleza chega a três jogos seguidos sem marcar gols pela primeira vez em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda projeta ajustes na equipe em meio à sequência negativa

O ataque do Fortaleza tem decepcionado os torcedores nos último jogos. Com desfalques importantes e jogadores rendendo abaixo do esperado, o Tricolor não balançou as redes nos três duelos mais recentes, em que foi derrotado por CRB-AL, na final da Copa do Nordeste, e Bahia e Cuiabá, pelo Brasileirão.

Ainda na Série A, o Tricolor figura entre as equipes que mais perderam chances claras de gols (11), de acordo com o SofaScore, e amarga o pior ataque do torneio nacional, com apenas seis tento anotados. A sequência marca a primeira vez que o time fica sem marcar por três jogos em 2024. A última vez que o time de Vojvoda atingiu tal marca negativa foi em junho de 2023, há exatamente um ano.

As oportunidades do Fortaleza costumam surgir em contra-ataques, posto que é o time com menor média de posse de bola e mais passes errados do campeonato, ainda que tenha um bom número de desarmes, segundo o SofaScore. O modelo não tem funcionado nas partidas recentes, tais quesitos ofensivos são os piores registrados (em média) pelo Leão do Pici no Brasileirão desde que Vojvoda assumiu o comando técnico.

No recorte dos últimos três jogos, Vojvoda não contou com Moisés, que saiu lesionado na primeira partida da sequência, e com os já mais longevos desfalques Marinho (estiramento muscular na coxa esquerda) e Calebe (em transição após edema na coxa esquerda). Nos dois duelos do Brasileirão, também não contou com Kervin Andrade, convocado à Copa América pela Venezuela, e não terá Kayzer contra o Grêmio, expulso no último compromisso.

"Se você me pedir um diagnóstico do que aconteceu hoje (domingo), eu tenho a minha própria conclusão, mas preciso revê-la, falar com meus jogadores e escutar eles também. E daí encontrar as soluções dentro do próprio grupo. Estamos, hoje, com um problema, mas temos a capacidade, a força e o apoio para encontrar a solução”, analisou Vojvoda após a goleada sofrida para o Cuiabá.

No atual momento, Lucero tem ficado sobrecarregado no ataque tricolor. O camisa 9 é o artilheiro da equipe, com 15 gols no ano, sendo ajudado pelo meia Pochettino, líder de assistências, com oito registradas.

Isto ocorre pelas ausências, especialmente as de Moisés (vice-artilheiro, com 10 gols) e Kervin (sete gols e quatro assistências), e pela má fase de jogadores como Kayzer, que contabiliza duas expulsões e nenhum gol marcado em oito jogos desde que retornou.

Outra peça importante que está em baixa é Yago Pikachu. Empatado com Moisés na vice-artilharia, o ponta não fura a defesa adversária no tempo regulamentar desde abril deste ano, quando fez dois gols contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana. No período, são 14 partidas sem somar participações diretas em gols pelo Leão.

Dentre os jogadores que chegaram ao Pici na janela de transferências nacional, em abril, apenas Breno Lopes participou de gols, com duas assistências. O meia Emmanuel Martínez e o lateral Felipe Jonatan, além de Kayzer, seguem sem contribuir diretamente para os tentos.

CEO e presidente do Fortaleza pedem desculpa à torcida após goleada e prometem reação

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, e Alex Santiago, presidente do clube, manifestaram-se em breve pronunciamento, ainda na Arena Pantanal, sobre a goleada de 5 a 0 sofrida diante do Cuiabá, no último domingo, 16.

“O que aconteceu foi algo que a gente não esperava, futebol tem disso. Mas tivemos dificuldades assim em outros momentos e soubemos reagir, acho que a palavra é reagir. Também nos desculpamos com o torcedor que torceu e vibrou”, disse Paz.

“Vamos absorver e entender o porquê da derrota, não foi por acaso. Houve falhas coletivas, individuais, mas todos nós somos culpados por isso e a gente assume. Agora é trabalhar muito, quarta-feira tem o Grêmio no Castelão e vamos buscar a vitória, ainda é início de competição. Tenho certeza que ao longo deste campeonato a gente vai voltar a performar muito bem”, concluiu o CEO.

Presidente do Leão, Alex Santiago corroborou com o discurso de Paz e também tomou parte na responsabilidade pela goleada. O mandatário ainda voltou a falar na recuperação do time, que enfrentará três jogos nos próximos dez dias.

“Há sete dias nós festejamos um campeonato, a Copa do Nordeste, e hoje o futebol nos mostra como ele é duro e difícil. A gente vive uma situação que não está acostumado a enfrentar, mas posso dizer ao nosso torcedor que essa direção do clube assume a responsabilidade pelo que aconteceu, esse não é o Fortaleza. O Fortaleza está acostumado a saber reverter momentos de instabilidade, então podem ter certeza que o Fortaleza vai saber detectar as situações para melhorar e corrigir”, declarou o mandatário.