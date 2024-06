Fortaleza recebe Grêmio no Castelão para se reabilitar de goleada na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Pedro Augusto deve ser titular na defesa tricolor

O Fortaleza volta a campo hoje, às 20 horas, na Arena Castelão, contra o Grêmio, pela 10ª rodada da Série A. Diante do Imortal, o Leão terá a oportunidade de aumentar a vantagem para a zona de rebaixamento e encerrar a sequência sem vitórias, além de se reabilitar da goleada por 5 a 0 sofrida diante do Cuiabá.

Ocupando a 12ª posição, com 10 pontos, o Tricolor do Pici está a quatro do Tricolor Gaúcho, que abre o Z-4. A favor do Fortaleza está o histórico recente de confrontos: a última derrota para o Grêmio aconteceu no dia 8 de junho de 2019, pelo Brasileirão. Desde então, foram sete partidas registradas, com duas vitórias para os cearenses e cinco empates.

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Leão ainda não sofreu derrotas contra o Grêmio. Foram quatro partidas desde 2021, com uma vitória e três empates.

Contra o Tricolor Gaúcho, o treinador argentino não poderá contar com cinco atletas: por suspensão, o zagueiro Brítez e o atacante Renato Kayzer estão fora; o lateral-direito Dudu e os pontas Marinho e Moisés estão em tratamento no departamento médico.

Após duas semanas em transição física, existe a possibilidade de Calebe aparecer no banco de reservas. O meio-campista se lesionou no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, em 30 de março, e não atua desde então.

Devido à goleada sofrida contra o Cuiabá, Vojvoda deve promover mudanças para enfrentar o Grêmio. A tendência é de que Titi reassuma a titularidade na zaga, podendo ter como companheiro de defesa o volante Pedro Augusto, improvisado na posição. No meio-campo, os volantes Emanuel Martínez e Hércules podem receber oportunidades.

Após a derrota para o Dourado, o lateral-direito e capitão Tinga convocou os tricolores para a Arena Castelão e pontuou que o torcedor verá uma postura diferente do elenco leonino diante dos gaúchos.

“Temos um jogo difícil quarta-feira, conto com a presença do torcedor. Nesses momentos que vemos quem é torcedor. Vamos no doar e nos entregar. […] Assumo muito a responsabilidade desse jogo. O torcedor pode ir, vaiar, mas vai ver o empenho de todos os atletas”, disse.

O Grêmio também vive situação delicada no Brasileirão. Desde o retorno às atividades, pós-paralisação devido às condições climáticas no Rio Grande do Sul, a equipe de Renato Gaúcho ainda não pontuou, sofrendo derrotas para RB Bragantino, Flamengo e Botafogo. O duelo contra o Fortaleza antecede, inclusive, o Gre-Nal. Ou seja, a vitória serviria para elevar o ânimo do Imortal para o clássico.

Para o embate, Renato Gaúcho terá o retorno do zagueiro Kannemann e o desfalque, por suspensão, do atacante Everton Galdino. O volante Villasanti e o ponta Soteldo, convocados para a Copa América, estão fora do confronto. Diego Costa, Mila, Jhonata Robert e André Henrique integram o departamento médico.

Fortaleza x Grêmio

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Tinga, Pedro Augusto e Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Martínez, Pochettino e Felipe Jonatan; Lucero e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Grêmio

4-3-3: Marchesín; Fabio, Geromel, Gustavo Martins e Mayk; Dodi, Carballo e Cristaldo; Pavón, JP Galvão e Gustavo Nunes. Téc: Renato Gaúcho



Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 19/6/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: João Vitor Gobi/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira/SP

VAR: Rodrigo Nunes de Sá-VAR-Fifa/RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO