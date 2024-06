Fortaleza voltar a vencer na Série A ao bater Grêmio por 1 a 0 na Arena Castelão

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Jogadores do Fortaleza celebram gol marcado por Lucero

O Fortaleza reencontrou o caminho das vitórias na noite de ontem. Após três reveses seguidos na temporada, o Tricolor do Pici bateu o Grêmio por 1 a 0, na Arena Castelão, com gol anotado por Lucero, de pênalti, em duelo pela 10ª rodada da Série A.

Diante de um público modesto de quase 17 mil torcedores e de muita chuva no Gigante da Boa Vista, o Leão fez um jogo com pouco protagonismo, principalmente na primeira etapa. Apesar do gol marcado por "El Gato", aos 41 minutos, após a bola bater na mão de Rodrigo Ely dentro da área, a equipe comandada por Vojvoda pouco construiu, sequer finalizando ao gol nos 30 minutos iniciais.

A dificuldade em ameaçar a meta do goleiro Marchesín ocorria principalmente pelo fato de o Tricolor não conseguir ser produtivo ofensivamente. Mesmo quando tinha a bola, era travado em tentativas de descida para a grande área, sobretudo com Lucero e Pochettino, e não conseguiu apresentar criatividade para arriscar outros lances. Do outro lado do campo de ataque pelo Leão, Breno Lopes pouco aparecia.

O Grêmio, por sua vez, arriscou-se mais ao ataque, mas as principais finalizações sequer passaram pelo gol de João Ricardo, de modo que o goleiro do Fortaleza só teve de fazer duas defesas perigosas nos 45 minutos iniciais. A comissão do Imortal foi ainda para o intervalo bravo, já que, aos 44, o meia Pepê foi expulso por falta dura em Martínez.

Com um jogador a menos no campo do adversário, o Tricolor do Pici teve oportunidade de ampliar o marcador aos 52, em uma boa chegada com Breno Lopes, que tocou para Lucero, e o argentino serviu Pochettino. Mas o meia acabou tendo a finalização defendida.

Com a vantagem no marcador e um jogador a mais, o Fortaleza acabou por adquirir mais confiança que poderia sair com o triunfo da Arena Castelão. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Martínez chegou a colocar uma bola na trave.

Sabendo que precisaria de um incremento no campo ofensivo, Vojvoda promoveu mudanças no ataque e no meio. Após quase três meses lesionado, Calebe voltou a atuar e foi acionado na vaga de Pochettino. O time seguiu com pouca criatividade na frente, apostando, principalmente, em chegadas pelas laterais. Em bom contra-ataque, Breno Lopes partiu em velocidade e juntou rente à trave gaúcha.

Do outro lado, o Grêmio ainda conseguiu colocar uma bola na trave com Rodrigo Ely, mas, no lance seguinte, Nathan acabou por desperdiçar o rebote. Para o Leão, houve ainda a oportunidade de possível pênalti, mas a falta que Machuca teria sofrido foi anulada pelo árbitro João Vitor após consulta no VAR.

De todo modo, o Fortaleza conseguiu sair do Castelão com o triunfo. O time comandado por Vojvoda volta a entrar em campo no próximo domingo, 23, quando vai até a Arena MRV enfrentar o Atlético-MG, às 18h30min.

Fortaleza 1x0 Grêmio



Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Cardona, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto (Lucas Sasha), Hércules (Zé Welison), Martínez (Yago Pikachu) e Pochettino (Calebe); Lucero e Breno Lopes (Machuca). Téc: Vojvoda

Grêmio

4-3-3: Marchesín; João Pedro (Cristaldo), Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi (Nathan), Pepê e Du Queiroz (Carballo); Pavón (Edenílson), JP Galvão (Nathan Fernandes) e Gustavo Nunes. Téc: Renato Gaúcho

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 19/6/2024

Árbitro: Joao Vitor Gobi/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira/SP

Gol: 41min/1ºT - Lucero

Cartões Amarelos: Pedro Augusto, Calebe, Lucero e Machuca (FOR); Rodrigo Ely, Marchesín, Edenilson e Reinaldo (GRÊ)

Cartão vermelho: Pepê (GRÊ)

Público: 16.935 presentes/R$ 180.663,00