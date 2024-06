Ceará fica no empate com o Sport em casa e chega a três jogos sem ganhar na Série B

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Vovô e Leão da Ilha não balaçaram as redes no Castelão

Em jogo sonolento na Arena Castelão, Ceará e Sport ficaram em um 0 a 0 amargo para os dois times, na noite de ontem, na Arena Castelão, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado em nada favoreceu a equipe alvinegra, que permanece fora do G-4, na 10ª colocação, agora com 16 pontos, e chega a três partidas consecutivas sem vencer na competição. Agora, o Vovô volta a campo somente na próxima terça-feira, 25, às 21 horas, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo buscando se recuperar das duas últimas partidas, em que acabou derrotado diante de Vila Nova e Brusque. Além disso, era o momento de virar a página no assunto estatuto — por mais que o torcedor tenha protestado nas arquibancadas — e focar no futebol.

O primeiro tempo, no entanto, foi bem abaixo. Prejudicados por um gramado com condições quase impraticáveis de um bom jogo, Vovô e Leão da Ilha apresentaram dificuldades em desenvolver os lances.

Com mais posse, os visitantes apostavam em bolas alçadas na área pelo meia Lucas Lima, ex-Fortaleza, para encontrar o também ex-rival Gustavo Coutinho. Nada feito.

No lado cearense, Pulga, como sempre, era a válvula de escape e o atleta mais acionado, e era por onde os comandados de Mancini conseguiam levar um pouco mais de perigo.

Aos 26 minutos, Barceló cabeceou para fora, sem assustar o goleiro Caíque França. A melhor oportunidade da etapa inicial viria apenas nos acréscimos, e foi para o Sport: Ortiz saiu cara a cara com Richard, que fez grande defesa e evitou que o escrete preto-e-branco saísse atrás do placar.

No retorno para o segundo tempo, o Ceará fez em um minuto algo que não conseguiu durante todo o primeiro: levar perigo às redes pernambucanas.

Saulo Mineiro teve duas chances sequências, mas parou em Caíque França. Na primeira, o camisa 73 encontrou espaço, finalizou bem, mas o arqueiro evitou. Após isso, o atacante cabeceou em cima do goleiro adversário, desperdiçando dois bons momentos para o Alvinegro.

Buscando soluções, Mancini mandou a campo atletas como Guilherme Castilho, que entrou na vaga de Recalde, e Aylon, acionado ainda no primeiro tempo, no lugar de Barceló, machucado.

O Sport tinha poucas situações de tento, mas gerava tensão em Richard, que mostrou serviço após chute de fora da área de Pedro Martins. No decorrer do clássico, a partida seguiu sem apresentar grandes emoções e o 0 a 0 justo permaneceu no marcador da Arena Castelão.

Ceará 0x0 Sport

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe (Yago), Ramon Menezes e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço (Facundo Castro) e Recalde (Castilho); Erick Pulga, Saulo Mineiro (Kaíque) e Facundo Barceló (Aylon). Téc: Vagner Mancini

Sport

5-4-1: Caique França; Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castan, Chico e Riquelme (Pablo Dyego); Fábio Matheus (Pedro Vilhena), Felipe, Titi Ortiz (Pedro Martins) e Lucas Lima; Gustavo Coutinho (Vinicius Faria). Téc: Mariano Soso

Local: Arena Castelão

Data: 20/6/2024

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-Fifa/RS

Assistentes: Tiago Augusto Kappes/RS e Maurício Coelho Silva/RS

Cartões amarelos: De Lucca, Castilho, Yago e Aylon (CEA); Luciano Castán e Titi Ortíz (SPT)