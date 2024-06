Ciel marca 1º gol na Série C e volta a balançar as redes pelo Ferroviário após 3 meses

Foto: Lenilson Santos Ciel marcou seu primeiro gol na Série C 2024

A vitória de 3 a 2 do Ferroviário sobre o São José-RS, na última quarta-feira, 19, em jogo atrasado da quarta rodada da Série C, teve o trio de ataque do time de Paulinho Kobayashi como protagonista.

Voltando como titular após ter sido poupado diante do Athletic-MG, o experiente Ciel, que formou parceria com Gabryel Martins e Marcelinho contra os gaúchos, marcou o segundo gol da partida e o primeiro dele na atual edição da Terceirona.

Aos 28 minutos de jogo, com 1 a 0 no placar, Ciel recebeu a bola no meio de campo, livrou-se de dois marcadores e finalizou da entrada da área para ampliar o placar para o Tubarão da Barra. Antes do tento, o camisa 99 já havia contribuído com o passe para o primeiro gol da partida, anotado por Marcelinho.

“Trabalhei, busquei e, graças a Deus, fui feliz em fazer esse gol e dar uma assistência pro Marcelinho e conseguir o objetivo da gente, que era essa vitória”, disse o atacante.

A última vez em que o camisa 99 havia balançado as redes havia sido na semifinal do Campeonato Cearense, quando anotou contra o Ceará, na derrota por 3 a 2, ainda no início de março. Após essa partida, o jogador viveu um jejum de nove jogos sem marcar. Em 2024, no total, Ciel soma 20 partidas disputas, quatro gols e quatro assistências.

Esta também foi a primeira vez em que o Tubarão voltou a marcar três tentos em uma mesma partida após 110 dias. A última vez tinha sido no triunfo por 3 a 1 sobre o Iguatu, pelas quartas de final do Estadual.

O próximo compromisso do Ferrão será diante da Ferroviária-SP, próxima quarta-feira, 26, no estádio Presidente Vargas, às 21 horas, pela 10ª rodada da competição nacional.