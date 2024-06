Desfalcados, Fortaleza e Atlético-MG duelam pelo Brasileirão em momentos distintos

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Renato Kayzer deve ser titular no ataque do Leão

O Fortaleza conseguiu voltar a ganhar na Série A do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira, 19, contra o Grêmio. A vitória por 1 a 0, com gol de Lucero, quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas, dentre elas, a goleada sofrida diante do Cuiabá, por 5 a 0.

Agora, para manter o embalo, o Tricolor do Pici terá um adversário complicado e que chega mordido para o confronto: Atlético-MG, que caiu para a 10ª posição, vem de dois reveses com placares elásticos, frente a Palmeiras (4 a 0) e Vitória (4 a 2).

Vojvoda, técnico do Leão, só bateu o Galo uma vez em Belo Horizonte, justamente em sua estreia na Série A, ainda em 2021: triunfo por 2 a 1, com dois gols de Yago Pikachu, no Mineirão.

Desde então, foram três partidas em solo mineiro, com os donos da casa levando a melhor em todas. O último embate foi em 1º de novembro de 2023. À época, o Fortaleza entrava pela primeira vez em campo após o vice da Copa Sul-Americana e foi derrotado por 3 a 1.

Ausências importantes para Vojvoda

Para o jogo de amanhã na Arena MRV, o Tricolor deverá seguir com as ausências do lateral-direito Dudu, do meio-campista Matheus Rossetto e dos atacantes Marinho e Moisés, todos entregues ao departamento médico. Lucero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não irá atuar.

O goleiro Santos segue resolvendo sua situação de permanência ou não no Pici. Mesmo com a agremiação tendo divulgado uma nota afirmando que o jogador não estaria disponível para negociação, o camisa 23 tem o desejo de ir para o Corinthians.

Integrando os elencos das respectivas seleções para a disputa da Copa América, o zagueiro Kuscevic e o meia Kervin Andrade também não estarão disponíveis. O defensor foi convocado pelo Chile, enquanto a jovem promessa tricolor está com a Venezuela.

Hulk fora por nascimento da filha

O rival do Leão também tem problemas para definir sua escalação. Principal atleta da equipe do técnico argentino Gabriel Milito, Hulk não encara o Fortaleza. O atacante havia sido expulso contra o Palmeiras, foi desfalque diante do Vitória e, consequentemente, retornaria amanhã.

Porém, o camisa 7 foi liberado pelo Atlético-MG para viajar aos Estados Unidos, onde acompanhará o nascimento da filha. Entretanto, quem retorna é o atacante Paulinho, que cumpriu suspensão automática na última partida.

Otávio, volante do Galo, segue se recuperando de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Bernard, contratação para a sequência da temporada, só estará livre para entrar em campo a partir do dia 10 de julho, quando se abre a janela de transferências.