Lucero chega a 40 gols pelo Fortaleza e mostra repertório para balançar as redes

Foto: JORGE BERNAL / AFP Lucero é o artilheiro tricolor

Um dos grandes nomes do elenco do Fortaleza desde a temporada passada, o centroavante Juan Martín Lucero alcançou mais uma marca relevante com a camisa leonina na na última quarta-feira, 19, na vitória diante do Grêmio, por 1 a 0, pela Série A.

O argentino foi o responsável por marcar o único gol do duelo entre tricolores. O tento, por sinal, foi o de número 40 do atacante desde que chegou ao Pici, em 90 partidas disputadas — soma ainda 11 assistências.

Os números são marcantes e solidificam uma passagem bem sucedida do "hermano" no Leão. Além da alta quantidade de bolas nas redes adversárias, Lucero também se destaca por seu alto grau decisivo, deixando sua marca em jogos eliminatórias e definindo triunfos.

Até o momento, o camisa 9 marcou gol nas quatro finais que disputou pelo Tricolor de Aço — sendo a mais recente na partida de ida da decisão da Copa do Nordeste, diante do CRB. Ao todo, são duas decisões de Campeonato Cearense, uma de Nordestão e uma de Sul-Americana, somando quatro tentos nos sete embates. Considerando que no Estadual e no regional as finais são em dois jogos, Lucero marcou em pelo menos um duelo de cada.

No Cearense, balançou as redes nos confrontos da volta em 2023 e 2024, sendo campeão no primeiro ano. No torneio continental, abriu o placar contra a LDU, mas viu o adversário empatar e o Fortaleza ser derrotado nos pênaltis. Na atual temporada, marcou na ida contra o Galo da Pajuçara e, na volta, comemorou o título regional.

Além disso, o seu poder de decisão também se comprova em jogos eliminatórios. Pelo Leão do Pici, já são 15 gols em 30 jogos de mata-mata. Na marca da cal, ele também não sabe o que é desperdiçar chances no tempo regulamentar: são 7 pênaltis convertidos.

Com características bem claras de um centroavante móvel, Lucero tem como sua principal arma na hora de definir a perna direita. Com ela, 28 dos 40 gols dele pelo clube foram assinalados. Com a esquerda, foram oito, enquanto quatro ocorreram em lances de cabeça.

Na atual temporada, "El Gato" marcou 16 vezes e deu quatro passes para os companheiros marcarem. O camisa 9 lidera a artilharia do Leão em 2024, seguido por Moisés e Yago Pikachu, empatados com 10, e Kervin Andrade, com sete gols.

Ainda neste ano, ele tem a oportunidade de superar o desempenho registrados em 2022, pelo Colo-Colo-CHI, e em 2023, pelo próprio Fortaleza, quando marcou 24 gols. Para isso, precisará marcar mais 9 vezes. Até o final de 2024, o centroavante tem, no mínimo, mais 30 partidas a disputar, entre Série A e Sul-Americana.

Colaborou Rangel Diniz/Especial para O POVO