Após reação, Ferroviário se distancia do Z-4 e passa a sonhar com G-8 da Série C

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 17-05-2024: Páginas Azuis entrevista o técnico do time Ferroviário, Paulinho Kobayashi. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Embalado após vencer o São José-RS por 3 a 2, dentro de casa, na última quarta-feira, 19, o Ferroviário segue se preparando para encarar a Ferroviária-SP em mais um compromisso importante pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O duelo, marcado para a próxima quarta-feira, 26, às 21 horas, novamente no Estádio Presidente Vargas, pela 10ª rodada da competição, terá relevância na pontuação de ambas as equipes. Em caso de vitória diante dos paulistas, o time coral chegará aos 13 pontos somados e pode, inclusive, entrar no G-8 da Terceirona se Ypiranga, Tombense e Remo tropeçarem em seus respectivos jogos.

Décimo colocado, o Ferrão vem trabalhando com mais calma após conseguir três triunfos nas últimas cinco partidas. Com os resultados, deixou a zona de rebaixamento e agora pode sonhar com a briga pelo acesso à Série B do Brasileirão. A possibilidade, no entanto, é encarada com cautela pelo técnico Paulinho Kobayashi.

"Enquanto não tivermos a certeza de que deixamos o clube na Série C, vamos continuar brigando. Sabemos que precisamos melhorar para chegar numa pontuação que nos livre dessa zona de rebaixamento. A partir daí, jogaremos com outro pensamento, mas, a princípio, temos que ser coerentes e entender, que antes de pensar em classificação, precisamos deixar essa zona que tem nos incomodado", disse.

Portanto, com objetivos bem definidos na Terceirona, o Ferroviário seguirá tentando somar o máximo de pontos possíveis para, o quanto antes, escapar de um possível rebaixamento. Para isso, foi traçada também uma meta de pontuação.

"Está muito equilibrado. Tínhamos feito uma cálculo entre 19 a 22 pontos (para se manter na Série C), mas pode ser que aumente, as equipes de baixo começaram a ganhar. Temos que trabalhar para isso", comentou o comandante do Tubarão da Barra.