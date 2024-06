Fora do Z-4, Floresta visita Tombense em busca da 3ª vitória consecutiva na Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Romarinho, do Floresta, comemorando gol diante do Confiança

Tentando embalar a terceira vitória consecutiva na Série C, o Floresta entra em campo novamente neste fim de semana. O Lobo da Vila visita o Tombense-MG, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), às 17 horas de hoje. O jogo, que abre a 10ª rodada da Terceirona, será transmitido pela DAZN.

Após as vitórias de 1 a 0 sobre Confiança, no PV, e Náutico, nos Aflitos, a equipe cearense chega com confiança elevada para enfrentar o adversário mineiro. O Floresta enfim deixou a última posição e, de quebra, saiu da zona de rebaixamento.

O Verdão da Vila faz o último treino para a partida na manhã de ontem e já viajou para Tombos. Sobre a partida, o experiente técnico Marcelo Cabo, que recentemente atingiu a marca de 500 jogos na carreira, disse ter uma equipe preparada.

“É um adversário forte dentro de casa, que tem uma equipe jovem e bem trabalhada, mas nós também temos uma equipe que pode surpreender Tombense lá e buscar a terceira vitória seguida na competição. A gente sabe que é uma sequência de jogos difíceis fora de casa e seria muito bom somar seis pontos”, analisou o treinador.

A nove partidas do fim da primeira fase, o objetivo do Verdão é se manter fora do Z-4 e permanecer na Série C. A equipe ainda tem chances matemáticas de ocupar o G-8 e se classificar para a segunda fase.

Para o jogo, o Lobo da Vila conta com o retorno do volante William Oliveira, entretanto terá três desfalques: o atacante Andrew, que cumpre suspensão; e os defensores Rayne e Bruno Ré.

Nono colocado na tabela, o Tombense enfrenta um momento instável. Sem vencer há quatro rodadas, vai para o confronto precisando somar três pontos após ser derrotado por 2 a 1 diante da Aparecidense.

Apesar do momento incômodo, a equipe mineira comandada por Raul Cabral tem um bom retrospecto como mandante e está sem perder em casa há quatro partidas, somando 77,8% de aproveitamento.