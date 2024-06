Mancini explica saídas de Jonathan e Bruninho do Ceará: "Necessidades financeiras"

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Zagueiro Jonathan Jesus, ex-Ceará, foi anunciado pelo Cruzeiro

O técnico do Ceará, Vagner Mancini, comentou sobre as saídas recentes do zagueiro Jonathan, vendido ao Cruzeiro por R$ 8,25 milhões, e do meia Bruninho, que foi devolvido ao Atlético-MG e jogará pelo Boavista, de Portugal. Em coletiva após o empate contra o Sport, na Arena Castelão, o treinador alvinegro citou a necessidade financeira vivida pelo clube.

“O Ceará também tem necessidades financeiras. A gente tem que entender isso daí. O clube atravessa um momento em que a venda do Jonathan veio para solucionar alguns problemas importantes no nosso dia a dia, que também interferem decisivamente no que nós estamos fazendo. Então era importante e a diretoria tomou as decisões que tinham que ser tomadas, tanto na saída do Jonathan como do Bruninho”, comentou Mancini.

Com a janela de transferência se aproximando — vai do dia 10 de julho até 2 de setembro —, o Ceará deve se reforçar em busca de qualificar a equipe.

“É óbvio que todo time vai se reforçar na janela. E com o Ceará não vai ser diferente, também vai no mercado em busca de atletas que possam suprir essa necessidade que às vezes a gente tem. Hoje (quinta-feira), de última hora, acabamos perdendo o Lucas Mugni, que seria um atleta importante dentro deste jogo de hoje. Além de outros atletas que ficam de fora por suspensão ou lesão”, explicou o comandante alvinegro.

Vagner Mancini também comentou sobre a utilização da base nesta temporada. Jonathan, Kaíque, Yago e JV foram alguns dos atletas do sub-20 utilizados.

“Ainda bem que nós temos a base, que está nos fornecendo alguns atletas que tem entrado e têm dado conta do recado, mas é óbvio que estamos de olho no mercado para podermos reforçar a equipe do Ceará”, finalizou.