Sem vencer há três jogos, Ceará sai do G-4 para a 10ª posição na Série B

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Vagner Mancini busca soluções para o Vovô

O Ceará iniciou o mês de junho com um bom prognóstico para a Série B do Brasileirão. Após uma vitória diante do Coritiba, na Arena Castelão, com gol de Barceló, o Vovô entrou pela primeira vez no G-4 do certame nacional, chegando ao posto almejado para conseguir o retorno à elite nacional ao final da temporada.

A missão para este mês e os subsequentes era manter a posição no pelotão da frente, mas não foi o que ocorreu. Mesmo com dez dias para se preparar para o jogo seguinte, diante do Vila Nova, o Alvinegro de Porangabuçu não soube ser eficiente para segurar o empate e sofreu um revés. Em seguida, a equipe comandada pro Vagner Mancini foi superada pelo Brusque. Ambas as partidas ocorreram fora de casa.

O Vovô apostou, então, que a energia da torcida pudesse guiá-lo de volta às primeiras colocações, mas novamente os planos foram frustrados. Em uma partida sonolenta, Ceará e Sport não saíram do empate sem gols. Com as sequenciais derrapadas, o time foi parar longe do G-4 na tabela de classificação, hoje ocupando a 10ª posição.

Em coletiva após o 0 a 0 no clássico regional, Mancini salientou, em tom de lamento, que um dos motivos pelos quais o Ceará somou apenas um dos últimos nove pontos que disputou na Série B foi a quantidade de chances de gol perdidas.

“A gente está desperdiçando oportunidade de gols, e isso acaba pesando, porque são pontos que são jogados fora. São lances que exigem gesto técnico, então a gente vem enfrentando essa dificuldade. Ao longo da semana, o que dá pra ser feito em termo de treinamento, a gente faz”, destacou o comandante.

A quantidade de tentos feitos realmente tem sido um dos grandes problemas do elenco alvinegro em junho. Nas três partidas disputadas, a equipe só comemorou dois gols, ambos diante do Vila Nova e que não impediram uma derrota por 3 a 2. Nos dois compromissos mais recentes, contra catarinenses e pernambucanos, o time não conseguiu balançar a rede.

A queda de rendimento, no entanto, não é uma uma novidade no Alvinegro de Porangabuçu, que passou pelo mesmo problema no início do campeonato. Para Mancini, a equipe deve buscar se recuperar para que a distância do G-4 e, consequentemente, do principal objetivo da temporada, não se torne ainda maior. A diferença para o Sport, quarto colocado, é de três pontos.

"Temos que recuperar rapidamente nossa maneira de jogar com intensidade para que a gente possa pontuar novamente e voltar ao G-4 que é nosso objetivo”, pontuou o treinador.



A próxima oportunidade do Vovô de voltar a buscar o G-4 será na terça-feira, 25, às 21 horas, quando irá enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 12ª rodada do torneio.