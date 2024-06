Portugal bate Turquia por 3 a 0 e sela classificação para oitavas de final da Eurocopa

Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP Bernardo Silva marcou um dos gols da vitória

Em uma grande atuação, Portugal venceu a Turquia por 3 a 0 neste sábado (22), pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa, e selou a classificação para as oitavas de final do torneio.

Com o resultado, a seleção portuguesa também garantiu a primeira colocação da chave com seis pontos, três à frente dos turcos, enquanto Geórgia e República Tcheca somam um ponto cada depois de terem empatado em 1 a 1 horas antes.

Bernardo Silva (22'), Samet Akaydin (28' contra) e Bruno Fernandes (56') fizeram os gols da contundente vitória do time dirigido pelo técnico Roberto Martínez.

Deu a lógica

Com uma equipe repleta de bons jogadores, Portugal tomou conta da posse de bola, buscando espaços com circulação e movimentação para tentar agredir uma equipe inferior tecnicamente, mas que contava com a maior parte da torcida em Dortmund.

A lógica começou a se impor quando Nuno Mendes acionou Rafael Leão e a bola chegou até Bernardo Silva, que bateu de primeira para superar o goleiro Altay Bayindir.

Mas a festa turca nas arquibancadas acabou definitivamente com o lance bizarro no segundo gol de Portugal. João Cancelo errou passe e a bola ficou tranquila com o zagueiro Samet Akaydin, que na tentativa de recuar para Bayindir acabou jogando contra o próprio patrimônio.

Sem conseguir repetir a pressão que exerceu contra a Geórgia na estreia, o ataque turco chegou poucas vezes ao gol de Diogo Costa. Os principais lances foram com o insistente Kerem Akturkoglu (6' e 31').

O técnico da Turquia, o italiano Vincenzo Montella, tinha deixado no banco as duas joias de 19 anos Kenan Yildiz e Arda Güler, que marcou um golaço na primeira rodada.

Recorde e 'selfie' para CR7

No segundo tempo, Cristiano Ronaldo apareceu.

O astro esteve a ponto de se tornar o jogador mais velho a marcar em uma edição da Euro quando ficou cara a cara com Bayindir, mas preferiu rolar a bola para Bruno Fernandes só empurrar para o gol vazio.

O passe rendeu outro recorde para CR7: agora com oito assistências, ele se tornou o maior "garçom" da história do torneio, ao lado do tcheco Karel Poborsky.

Com sua família inteira no estádio, o craque português estava de bom humor. Um menino invadiu o campo e escapou dos agentes de segurança para tirar uma 'selfie' com o ídolo, que posou com o seu melhor sorriso.

Outros três torcedores, mais velhos, fizeram o mesmo, mas não foram tão bem recebidos.

Portugal e Turquia voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos. Os portugueses vão enfrentar a a Geórgia, enquanto os turcos terão pela frente a República Tcheca.