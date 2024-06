Em jogo equilibrado, Fortaleza empata em 1 a 1 com Atlético-MG fora de casa pelo Brasileirão

Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC Breno Lopes marcou golaço que abriu o placar na Arena MRV-MG

O Fortaleza realizou, diante do Atlético-MG, uma partida equilibrada de modo que ontem as duas equipes ficaram no 1 a 1 na Arena MRV. Breno Lopes balançou as redes para o Leão, enquanto Paulinho deixou tudo igual para o grupo mineiro. O resultado deixou os comandados por Vojvoda na 11ª colocação ao final da 11ª rodada da Série A do Brasileirão.

Se diante do Grêmio o Tricolor do Pici pecou na produtividade ofensiva apesar do triunfo, contra o Galo a narrativa se iniciou de maneira diferente. Ainda que em uma Arena RMV festiva pelo retorno de Bernard ao time mineiro, o grupo comandado pelo técnico Vojvoda não se intimidou e se lançou em busca da vitória, criando oportunidades especialmente após a equipe de Milito sofrer com as saídas por lesão de Saravia e Lemos.

As primeiras oportunidades criadas pelo Leão foram, no entanto, desperdiçadas. Aos 11 minutos, em uma jogada ensaiada em uma falta, Renato Kayzer — que substituiu Lucero, suspenso — acabou cabeceando para fora. Quatro minutos depois foi a vez de Breno Lopes chutar a chance de abrir o marcador em cima do goleiro Everson, mas o camisa 26 soube ser assertivo na oportunidade seguinte que teve de finalizar. No minuto 24, após mais uma chegada pela esquerda, o atacante abriu o marcador com um golaço de distância, que foi validado pelo VAR.

Apesar do tento tomado e das substituições forçadas, o Galo não se inibiu ao jogo. A desvantagem fez com que a equipe fosse para o 'agora ou nunca', o que gerou alguns sustos para o Fortaleza em lances de ataque com Zaracho, aos 42 minutos, e Alisson, aos 45. Na última oportunidade antes do apito para o intervalo, o goleiro tricolor João Ricardo levou a melhor ao fazer uma boa defesa.

Na segunda etapa, o time mineiro seguiu na estratégia de pressionar o Leão. A primeira maior grande chance saiu do time comandado por Vojvoda em um lance de contra-ataque, onde Kayzer e Pochettino acabaram finalizando a sobra de bola em cima do goleiro Everson, de modo que quem conseguiu mesmo mexer no marcador foi o grupo que estava dominando a partida. Aos 12 minutos, em uma subida pela direita, Paulinho finalizou e balançou as redes.

Para dar maior dinamismo ao Fortaleza, Vojvoda colocou em campo nos 30 minutos finais Zé Welison e Martínez e logo depois Bruno Pacheco e Calebe. A partida seguiu uma narrativa de equilíbrio de modo que, até mesmo as grandes chances criadas eram replicadas de um time para o outro.

Como aos 22 minutos, quando Scarpa colocou uma bola na trave logo depois de uma cobrança de falta de Igor Gomes. Três minutos depois, foi a vez do Leão do Pici, com Kayzer, acertar a trave adversária após uma chegada em velocidade. O camisa 79 ainda teve outras oportunidades de colocar o Fortaleza novamente em vantagem, mas todas elas foram desperdiçadas.

O Tricolor ainda sofreu com a saída de Calebe, que deu lugar ao Pedro Rocha após dez minutos em campo. O atleta voltou de lesão na rodada passada, quando atuou por 17 minutos contra o Grêmio. Ele havia se recuperado de um edema muscular na coxa esquerda e foi consolado pelos colegas no banco de reservas.

Referente ao resultado, o volante Zé Welison comemorou o ponto somado pela importância do acumulado até o final do campeonato.

"Começamos a reação contra o Grêmio e agora foi um jogo difícil diante do Galo, que é uma equipe muito forte e qualificada. Foi um resultado muito importante, que lá na frente vai fazer muita diferença", frisou ele.

O Tricolor já volta a campo na próxima quarta-feira, 26, quando recebe o Palmeiras às 21h30min na Arena Castelão, pela 12ª rodada do torneio nacional.

Ficha técnica

4-4-2: Everson; Saravia (Alisson [Palacios]), Bruno Fuchs, Maurício Lemos (Rômulo) e Igor Rabello (Mariano); Scarpa, Battaglia, Zaracho (Pedrinho) e Igor Gomes; Paulinho e Cadu. Técnico: Gabriel Milito

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Pedro Augusto, Hércules (Zé Welison) e Pochettino (Martínez); Yago Pikachu (Calebe [Pedro Rocha]), Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Vojvoda

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte/MG



Data: 23/6/2024



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza - FIFA/SP



Assistentes: Alex Ang Ribeiro - FIFA/SP e Luiz Alberto Andrini Nogueira/SP



Gol: Breno Lopes (24/1°T); Paulinho (12/2°T)



Cartões Amarelos: Igor Gomes, Fuchs, Rômulo (CAM); Pochettino, Martínez (FEC)