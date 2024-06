Em reta final de preparação, Ceará busca retomada na Série B diante da Ponte Preta

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Facundo Barceló é dúvida no Ceará para encarar a Ponte Preta

Vivendo um momento em baixa na Série B, o Ceará acumula três partidas sem vencer e caiu na tabela de classificação. O próximo compromisso na competição é contra a Ponte Preta, amanhã, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), às 21 horas.

No embate, válido pela décima segunda rodada da competição nacional, a missão do Vovô é óbvia: somar os três pontos. Com as recentes derrotas para Vila Nova e Brusque, fora de casa, e o empate com o Sport, dentro do Castelão, o time comandado por Vagner Mancini desperdiçou chances de se consolidar no G-4 da competição nacional e agora ocupa a décima colocação com 16 pontos somados.

“Acho que o Ceará teve uma queda de rendimento, alternou entre bons e maus momentos, mas temos que recuperar rapidamente nossa maneira de jogar com intensidade para que a gente possa pontuar novamente e voltar ao G-4 que é nosso objetivo”, disse o comandante da equipe em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Sport, na última quinta-feira, 20.



Atualmente, a distância do Alvinegro de Porangabuçu para a zona de acesso é de três pontos. Portanto, um triunfo diante da Macaca virou "obsessão". Diante dos paulistas, o Ceará ainda precisará superar uma ausência importante no setor defensivo: Matheus Bahia.



O lateral-esquerdo não poderá atuar no duelo de amanhã pois completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão automática. Com isso, Paulo Victor deve assumir o posto de titular. De resto, a equipe deve ser a mesma que entrou em campo contra o Sport.

A única dúvida é na formação do meio-campo. Há possibilidade de Mancini escalar um trio com Patrick De Lucca, Lourenço e Mugni. Castilho também briga por uma vaga.

O paraguaio Jorge Recalde e o uruguaio Facundo Barceló são dúvidas após deixarem o jogo contra o Sport com dores musculares. Caso estejam aptos, eles devem ser titulares.

Mancini comanda mais um treino na manhã desta segunda-feira, em Porangabuçu. Será a última atividade do time antes de embarcar rumo à Campinas, no período da tarde.

O certo é que, se o Ceará quiser voltar com os três pontos para a capital cearense, também terá que melhorar sua pontaria ofensiva. Nos últimos duelos, o Vovô acumulou chances claras desperdiçadas que influenciaram diretamente nos resultados.

"A gente está desperdiçando oportunidade de gols e isso acaba pesando porque são pontos que são jogados fora. São lances que exigem gesto técnico, então a gente vem enfrentando essa dificuldade. Ao longo da semana, o que dá pra ser feito em termo de treinamento a gente faz”, comentou Mancini.